Що робити при підозрі на коронавірус, якщо немає сімейного лікаря

Якщо у людини немає сімейного лікаря, але є симптоми коронавірусу, їй потрібно звернутися на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров’я.

Там підкажуть, що робити. Всеукраїнський контакт-центр із протидії поширенню коронавірусної хвороби працює цілодобово.

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гаряча лінія МОЗ – 0 800 60 20 19.

Також можна звернутися на "гарячі лінії" своїх регіонів, номери яких вказані на сайтах місцевих обласних адміністрацій.

Ще один, але крайній варіант

Є ще один варіант – зателефонувати за номером 103. Диспетчер екстреної медичної допомоги опитає і визначить, чи потрібна пацієнту швидка допомога. Якщо причин для госпіталізації немає, людині дадуть поради щодо лікування та самоізоляції.

Екстрена медична допомога виїжджає на виклик лише у тих випадках, коли існує пряма загроза життю та здоров’ю людини. Рішення щодо госпіталізації бригада швидкої приймає, провівши обстеження,

– розповіли у МОЗ.

Але зауважимо, що не варто турбувати швидку допомогу за наявності легких симптомів, не спробувавши перед цим звернутися на "гарячу лінію".

Коли точно варто викликати швидку допомогу:

при болях у грудній клітці;

при ознаках дихальної недостатності;

при сатурації менш як 92% (вимірювати пульсоксиметром).



Коли варто викликати швидку при підозрі на коронавірус / Інфографіка МОЗ

Окрім цього, пацієнти з ознаками грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря.