Що робити при розтягненні м'язів

Щоб полегшити біль при розтягуванні, в перший тиждень після травми потрібно прикладати лід, використовувати еластичний бинт і по можливості тримати ушкоджений м'яз вище за рівень серця.

Далі потрібно відновлювати функцію м'яза – поступово її тренувати та збільшувати фізичну активність. Якщо біль і набряк посилюються і не минають або ви не можете рухати м'язом – потрібно звернутися до травмпункту.

Також на тему: Що робити, якщо захворіли на коронавірус штаму Омікрон: покрокова інструкція

Хірург призначить лікування, наприклад, знеболювальні, міорелаксанти або стероїдні препарати. При сильному розтягуванні з розривом м'язів лікар може порадити хірургічне лікування.

Найчастіше розтягнення трапляється, коли м'яз розтягнувся до межі своїх можливостей або дуже скоротився – наприклад, якщо ми різко піднімаємо щось важке, невдало падаємо або просто робимо незручний рух. Ще розтяг виникає, коли м'яз занадто багато працює без відпочинку. Це переважно стосується спортсменів.

При розтягуванні виникає синець, набряк у ділянці пошкодження та м'язовий біль, який посилюється при фізичній активності.

Що робити з розтягненням

Щоб зменшити біль у перші 3 – 7 днів після травми, потрібно:

дати м'язам відпочити, щоб місце травми гоїлося, а коли біль зменшиться – почати повільні рухи. При легкому та помірному розтягуванні потрібно відпочивати близько двох днів, а при сильному – 10 – 14;

прикласти до пошкодженого місця пакет із льодом, а під пакет — рушник, щоб не пошкодити шкіру;

забинтувати пошкоджену ногу або руку еластичним бинтом, щоб зменшити набряк;

тримати пошкоджений м'яз вище за рівень серця, якщо це можливо. Наприклад, якщо розтягнули м'язи гомілки – покладіть ногу на подушки, це допомагає зменшити біль та набряк.

Хто в групі ризику

Ризик розтягнути м'язи вищий в похилому віці, а також при м'язовій втомі або якщо раніше у людини вже були м'язові травми. Також ризик пошкодження вищий, якщо не розігріватися перед тренуванням, напружувати м'язи довше, ніж зазвичай, або якщо є проблеми зі стопами, наприклад кістки, які випирають, на пальцях ніг або п'яткова шпора.

Розтяг м'язів ніг частіше трапляється у людей, які займаються спортом, бігають, танцюють та катаються на водних лижах.

Як уникнути розтягненню