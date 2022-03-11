Що робити в разі хімічної атаки чи аварії на підприємстві: пам'ятка МОЗ

Хімічні атаки призводять до ураження довкілля та можуть призвести до загибелі всього живого. Відразу наголосимо, що наразі в Україні не було застосовано хімічної зброї і не зафіксовано аварій на підприємствах.

Однак, така пам'ятка є актуальною в контексті військових дій та непередбачуваної поведінки агресора – Росії.

Увага Джонсон побоюється, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю

Хімічна зброя – що це? Хімічна зброя – інструмент масового ураження на основі отруйних речовин. До складу такої зброї входять власне токсині хімікати (хлор, іприт, зарин), носії хімікатів (хімічні снаряди) та пристрої для керування для доставлення зброї до цілі.

Кожен тип речовин спричиняє різні симптоми, серед них можуть бути:

задишка, посиніння губ та обличчя (фосген, хлор),

почервоніння шкіри та свербіж із подальшими виразками (іприт),

судоми, подразнення слизових, звуження зіниць, біль у грудях, пітливість, параліч (зарин).

Перші дії у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві:

щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкніть телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередьте близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкніть побутові прилади й газ.

Що мати з собою: у разі евакуації візьміть із собою аптечку.

Як одягнутися: вдягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

Як захистити дихання: використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або:

2 – 5% розчином питної соди (в разі ураження хлором),

оцтової або лимонної кислоти (в разі ураження аміаком).



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

Як діяти: покиньте приміщення, скориставшися сходами. На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких предметів, не наступайте в калюжі. Не їжте й не пийте нічого.

У разі аварій з викидом хлору – намагайтеся пересуватися підвищеннями, у разі викиду аміаку – низинами.

Обов'язково намагайтесь якомога швидше залишити зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

Допомога залежно від виду токсичної речовини

перша допомога у разі отруєння хлором

Постраждалого потрібно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди впродовж 15 хвилин.

Потерпілий не повинен пересуватися самостійно. Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи. Якщо людина непритомна, не дихає – зробіть непрямий масаж серця, або "штучне дихання". Основним засобом боротьби з хлором є вода.

перша допомога у разі отруєння аміаком

Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря. Транспортування можливе лише у положенні лежачи. Забезпечте тепло та спокій, дайте зволожений кисень, за можливості. Також змийте осілий забрудник з тіла, змініть одяг.

перша допомога у разі отруєння фосгеном

Постраждалого потрібно негайно винести на свіже повітря. За необхідності дати кисень та промити очі теплою водою. За людиною, яка уражена дією фосгену, варто спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень, що є в край небезпечним явищем та загрозою для життя.

перша допомога у разі отруєння фосфіном

Негайно винесіть постраждалого на свіже повітря. Змийте можливе забруднення та змініть одяг. За необхідності дайте кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги людини.

перша допомога у разі отруєння хлоридом водню

Знову ж таки потерпілого потрібно негайно винести на свіже повітря. Змити з частин тіла можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин та змінити одяг. За необхідності промити очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин. Дайте постраждалому випити якомога більше води.

перша допомога у разі отруєння оксидами азоту

Постраждалого потрібно негайно винести на свіже повітря та змити можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин. Також змінити одяг та промити очі щонайменше 15 хвилин. Дайте постраждалому випити якомога більше води.

Перше допомога при ураженні різними хімікатами / Інфографіка 24 канал / Джерело МОЗ

Чому наразі так багато говорять про хімічну зброю

Росія активно просуває у медіапросторі фейки про "хімічну зброю" в Україні. Це насправді непокоїть, адже може вказувати на планування у Кремлі ще однієї жахливої спецоперації.

Цю думку уже озвучили офіційно, зокрема голова МЗС Дмитро Кулеба та Президент України Володимир Зеленський, який зауважив: "Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших".

Побоювання щодо застосування хімзброї росіянами в Україні озвучили й в адміністрації США.

Загалом для Росії це не є чимось новим – ворог неодноразово застосовував хімічну зброю – наприклад, під час нападу на політичних опонентів президента Володимира Путіна, зокрема, на Олексія Навального. До того ж Путін підтримує сирійського лідера Башара Асада, режим якого "неодноразово застосовував хімічну зброю".

До теми Що таке хімічна зброя та як вона працює: пояснення експрацівника СБУ

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