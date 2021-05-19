Що робити, якщо біля вас хтось втратив свідомість

Непритомність трапляється, коли різко падає тиск, мозок не отримує достатньо крові й відключається. Втрата свідомості зазвичай не триває довше 20 секунд. І, хоча ці секунди найчастіше не є небезпечними для людини, вони можуть налякати свідків непритомності.

Якщо людина говорить, що вона ось-ось знепритомніє, попросіть її лягти або сісти, опустивши голову між колін. Дайте попити води та чогось пожувати. Подихайте разом з нею: кілька глибоких вдихів заспокоять вас обох.

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Якщо людина вже впала, не намагайтеся її підняти або посадити: головному мозку зараз дуже потрібна кров, і лежачи вона швидше надійде в мозок. Не треба плескати по щоках, розтирати нашатирним спиртом скроні або під носом і поливати водою.

Що робити, коли людина втратила свідомість

Покладіть людини на спину і перевірте, чи вона дихає. Перевірити можна трьома способами:

подивіться, піднімаються та опускаються груди; прислухайтеся до дихання; нахиліться і спробуйте відчути подих на своїй щоці.

Якщо травм немає і людина дихає, підніміть ноги вище рівня серця, приблизно на 30 сантиметрів, якщо це можливо. Так крові від ніг буде простіше надходити в мозок. Відпустіть ремінь, комір або інший тісний одяг. Якщо непритомність сталася в приміщенні, відчиніть вікно. Можна протерти обличчя прохолодною водою. Щоб непритомність не повторилася, не піднімайте непритомного занадто швидко.

Коли викликати швидку

Якщо людина не приходить до тями протягом однієї хвилини, зателефонуйте у швидку допомогу за номером 103. Якщо потерпілий не дихає, відразу ж викличте медиків. Потім починайте серцево-легеневу реанімацію (СЛР) і продовжуйте до тих пір, поки не прибуде допомога або людина не почне дихати.

Серцево-легенева реанімація Це 30 інтенсивних натискань на грудну клітку і два глибокі вдихи рот в рот. Якщо ви не вмієте робити серцево-легеневу реанімацію або боїтеся нашкодити, попросіть інших допомогти

Якщо людина отримала травму, коли падала, прикладіть до синців холод, а порізи промийте водою і накрийте пов'язкою. Кровотечу найкраще зупинити прямим натисканням на рану: закриваєте чистою тканиною і з силою тисніть на неї рукою. Не рухайте потерпілого, якщо підозрюєте, що він щось зламав. Зателефонуйте у швидку і залишайтеся з ним до її приїзду.