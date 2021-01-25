Вчені описали, як лікували дитину, яка проковтнула магнітні кульки. Така ситуація може бути небезпечною для здоров'я та життя малечі.

Джерело: LiveScience.

Чим небезпечні магніти

Проблема проковтування магнітів зараз стоїть гостріше, ніж десятиліття тому, оскільки доступні сучасні магніти в 10-20 разів потужніші, ніж були раніше. Кульки з таких магнітів використовують як елементи для скріплення в конструкторах і в головоломках, які призначені для дорослих.

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Огляд, який опублікували у 2012 році, показав, що в Північній Америці 42% випадків ковтання магнітів за 10 років припали на останній рік спостережень. А у 2014 році іграшки з магнітними кульками були зовсім заборонені в США. Після скасування заборони у 2016 році кількість госпіталізацій з приводу їх проковтування збільшилася на 400%.

У травному тракті магнітні кульки можуть притягатися один до одного, що може призводити до пошкоджень тканин. Магніти можуть притягатися, перебуваючи в сусідніх петлях кишківника, це може призвести до перфорації його стінки. Ковтання одного магніту менш небезпечне, тому що йому ні до чого притягатися.

Що робити, якщо дитина проковтнула магніт

Тактика лікування відрізняється від заходів при звичайному отруєнні.

Не потрібно викликати блювоту у дитини (не треба намагатися робити промивання шлунка).

Не можна давати щось їсти або пити.

Потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Раннє розпізнавання і видалення магнітів з рідкоземельних металів дуже важливе для уникнення некрозів (відмирання тканин) і поліпшення стану пацієнта.