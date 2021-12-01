Що робити, якщо в Дії не з'являється сертифікат: покрокова інструкція від МОЗ

Міністерство охорони здоров'я опублікувало детальне роз'яснення алгоритму дій, якщо в застосунку Дія не генерується сертифікат про щеплення проти COVID-19.

Що робити якщо не генерується сертифікат

Немає даних про вас

Якщо ви робили запит у мобільному додатку Дія, спробуйте повторити його через портал Дія. Якщо і портал відповів, що "Немає даних про вас", зверніться до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення.

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Попросіть перевірити персональні дані:

ПІБ українською та англійською мовами, як у паспортних документах.

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, який раніше називався індивідуальний податковий номер — ІПН).

УНЗР — це унікальний номер запису, що вноситься про кожного громадянина України до Єдиного демографічного реєстру і допомагає зробити цифрову ідентифікацію людини.

Дата народження, як у паспорті/свідоцтві про народження.

Актуальний номер телефона, на якому можливо приймати та відсилати смс.

Якщо у вас є дитина віком до 18 років, то переконайтеся, що до її картки пацієнта внесені її, а не ваші, РНОКПП та УНЗР. Також попросіть лікаря перевірити, чи немає дублів вашого профілю в системі або збігу із профілем іншої людини.

Помилка при генерації сертифіката

Рекомендовано звернутися до вашого сімейного лікаря або до лікаря, який робив вам щеплення, із запитом перевірити ваші персональні дані, які описані вище.

Сертифікат про вакцинацію недоступний

Якщо ви отримали 1 або 2 дози щеплення, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли. Рекомендовано оновити мобільний застосунок, після цього надіслати запит на генерацію COVID-сертифіката повторно або зробити це через портал Дія

Ви щепились не в Україні або дані про вакцинацію внесені не тим лікарем, який робив щеплення

Якщо вакцинація проти COVID-19 була зроблена за межами України, сформувати COVID-сертифікат, який би врахував виконану вами вакцинацію, не є можливим. МОЗ наразі працює над такою можливістю.

Номер партії вакцини помилковий

Вам потрібно звернутися до лікаря, який провів щеплення і вніс медичний запис про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я, із запитом позначити внесені дані як помилкові і додати коректні дані повторно, без помилки. Без такої дії ви не зможете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію і не отримаєте COVID-сертифікат.

На жаль, сталася помилка

Звертайтесь до технічної підтримки порталу та додатку Дія.