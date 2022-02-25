У Міністерстві охорони здоров'я закликали зберігати спокій та діяти відповідно до ситуації.
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Що робити, якщо лунає тривожна сирена
Про надзвичайну ситуацію вам повідомлять через:
- гучномовець (є у місцях масового скупчення людей) та інфо табло (екрани торгових центрів, рухомий рядок);
- сирени, переривчасті гудки інших сигнальних засобів – це попереджувальний сигнал "увага всім.
- увімкніть телебачення або радіо (у тому числі ФМ-станції): інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу, за наявності інтернету – перевірте новинні сайти або увімкніть онлайн-стріми.
- чітко виконуйте надані інструкції після того, як прослухали повідомлення;
- залишайте теле- радіоканали увімкненими – через них може надходити подальша інформація.
Як діяти, якщо почули тривожну сирену / Інфографіка СБУ
Що робити під час обстрілу
- Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні). Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити від уламків і куль.
- Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава.
- Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ґанку. Не ховайтеся за автомобілями або кіосками – вони часто стають мішенями.
- Де б ви не знаходились, тіло повинне бути у максимально безпечному положені. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам.Чекайте поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде хоча б впродовж 5 хвилин.
- Зміцніть вікна клейкою плівкою – це допоможе уникнути розльоту уламків скла.
Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю / Інфографіка СБУ
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Артилерійський обстріл системами залпового вогню
- снаряд (ракету) можна побачити та зреагувати, залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень – димні сліди ракет;
- організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч та які можливо використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд для того, щоб сховатись.
- ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко від вікон та дверей для того, щоб миттєво покинути будинок у випадку падання снаряду.
- не виходьте з укриття, не дочекавшись хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після запалу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позицій.