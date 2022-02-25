У Міністерстві охорони здоров'я закликали зберігати спокій та діяти відповідно до ситуації.

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Про надзвичайну ситуацію вам повідомлять через:

Зверніть увагу! Якщо лунає довгий сигнал сирени тривалістю до 1 хвилини, це означає – "Повітряна тривога". Якщо лунає короткий сигнал сирени до 5 – 10 секунд, це означає відбій повітряної тривоги.

Про відбій тривоги можуть також оголошувати також за допомогою сирени. Під час цієї тривоги звучить такий текст:

Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готовим до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони.

Також про відбій повідомлятимуть на офіційних інформаційних каналах міста.