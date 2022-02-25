Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Чіткі інструкції, як діяти, якщо почули сирену опублікували у МОЗ. Зокрема, що робити, якщо опинились у цей час на вулиці, або в зоні бойових дій.

У Міністерстві охорони здоров'я закликали зберігати спокій та діяти відповідно до ситуації.

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Що робити, якщо лунає тривожна сирена

Про надзвичайну ситуацію вам повідомлять через:

гучномовець (є у місцях масового скупчення людей) та інфо табло (екрани торгових центрів, рухомий рядок);

сирени, переривчасті гудки інших сигнальних засобів – це попереджувальний сигнал "увага всім.

увімкніть телебачення або радіо (у тому числі ФМ-станції): інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу, за наявності інтернету – перевірте новинні сайти або увімкніть онлайн-стріми.

чітко виконуйте надані інструкції після того, як прослухали повідомлення;

залишайте теле- радіоканали увімкненими – через них може надходити подальша інформація.

Зверніть увагу! Якщо лунає довгий сигнал сирени тривалістю до 1 хвилини, це означає – "Повітряна тривога". Якщо лунає короткий сигнал сирени до 5 – 10 секунд, це означає відбій повітряної тривоги.

Про відбій тривоги можуть також оголошувати також за допомогою сирени. Під час цієї тривоги звучить такий текст:

Відбій повітряної тривоги! Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готовим до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони.

Також про відбій повідомлятимуть на офіційних інформаційних каналах міста.



Як діяти, якщо почули тривожну сирену / Інфографіка СБУ

Що робити під час обстрілу

Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні (наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні). Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити від уламків і куль.

(наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні). Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити від уламків і куль. Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю та закрити голову руками . Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава.

. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ґанку. Не ховайтеся за автомобілями або кіосками – вони часто стають мішенями.

Де б ви не знаходились, тіло повинне бути у максимально безпечному положені. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот , щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам.Чекайте поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде хоча б впродовж 5 хвилин.

, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам.Чекайте поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде хоча б впродовж 5 хвилин. Зміцніть вікна клейкою плівкою – це допоможе уникнути розльоту уламків скла.

Зберігайте спокій. Від цього залежатиме, наскільки вправно і швидко ви зможете впоратись з кризою і мінімізувати її наслідки. В кризових умовах проти вас діятимуть численні фактори, зокрема емоції.



Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю / Інфографіка СБУ

Будь-яка кровотеча зупиняється методом тиску – треба сильно нажати на поранення, або руками, або за допомогою підручних засобів: рушничків, бинтів.

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Артилерійський обстріл системами залпового вогню

снаряд (ракету) можна побачити та зреагувати, залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень – димні сліди ракет;

організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч та які можливо використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд для того, щоб сховатись.

ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко від вікон та дверей для того, щоб миттєво покинути будинок у випадку падання снаряду.

не виходьте з укриття, не дочекавшись хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після запалу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позицій.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!