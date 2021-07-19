Прийом Геймліха потрібно проводити, тільки якщо людина не може дихати, говорити або кашляти. В інших випадках втручатися не варто – предмет або пройде далі по стравоходу, або людина сама зможе його викашляти.

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Як робити прийом Геймліха

  1. Встаньте позаду людини.
  2. Обхопіть її руками трохи вище пупка, руки зчепіть в замок.
  3. Сильно натисніть на живіт, різко згинаючи руки в ліктях.
  4. Повторіть кілька разів, поки дихальні шляхи не звільняться.

Якщо людина без свідомості

Якщо поруч з вами є люди, нехай вони викличуть швидку. Самі починайте прийом:

  1. Покладіть людини на спину.
  2. Сядьте верхи на стегна постраждалого.
  3. Покладіть одну руку на іншу, помістіть долоні нижньої руки трохи вище пупка.
  4. Натисніть на живіт у напрямку до грудей вгору. Голова людини не повинна бути повернута в бік.
  5. Повторюйте, поки дихальні шляхи не звільняться.

Що робити якщо вдавилися і поряд нікого немає

Ось так маневр проводиться на собі:

  1. Стисніть одну руку в кулак і поставте її трохи вище пупка.
  2. Долоню іншої руки покладіть поверх кулака.
  3. Перегніться через стілець так, щоб руки спиралися на нього.
  4. Швидким поштовхом вгору вдавите кулак в живіт.
  5. Повторіть кілька разів, поки дихальні шляхи не звільняться.