Що робити, якщо людина подавилась: покрокова інструкція
19 липня 2021 , 17:50Читать новость на русском
Джерело:Mayo Clinic
Перша допомога при перекритті дихальних шляхів – прийом Геймліха. Він потрібен, щоб врятувати людину, яка подавилася чимось. Наприклад, якщо в горлі застрягла цукерка.
Прийом Геймліха потрібно проводити, тільки якщо людина не може дихати, говорити або кашляти. В інших випадках втручатися не варто – предмет або пройде далі по стравоходу, або людина сама зможе його викашляти.
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Як робити прийом Геймліха
- Встаньте позаду людини.
- Обхопіть її руками трохи вище пупка, руки зчепіть в замок.
- Сильно натисніть на живіт, різко згинаючи руки в ліктях.
- Повторіть кілька разів, поки дихальні шляхи не звільняться.
Якщо людина без свідомості
Якщо поруч з вами є люди, нехай вони викличуть швидку. Самі починайте прийом:
- Покладіть людини на спину.
- Сядьте верхи на стегна постраждалого.
- Покладіть одну руку на іншу, помістіть долоні нижньої руки трохи вище пупка.
- Натисніть на живіт у напрямку до грудей вгору. Голова людини не повинна бути повернута в бік.
- Повторюйте, поки дихальні шляхи не звільняться.
Що робити якщо вдавилися і поряд нікого немає
Ось так маневр проводиться на собі:
- Стисніть одну руку в кулак і поставте її трохи вище пупка.
- Долоню іншої руки покладіть поверх кулака.
- Перегніться через стілець так, щоб руки спиралися на нього.
- Швидким поштовхом вгору вдавите кулак в живіт.
- Повторіть кілька разів, поки дихальні шляхи не звільняться.