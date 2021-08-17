Виправити дані про вакцинацію повинен той лікар, який її проводив
У НСЗУ наголосили, що інформація для документа про вакцинацію підтягується з електронної системи охорони здоров'я. Тому важливо, щоб цю інформацію туди внесли – правильно і в повному обсязі.
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Послідовність дій
- Щоб перевірити, чи внесли дані про вакцинацію, потрібно звернутися до лікаря, з яким підписано декларацію – можна просто зателефонувати лікарю, не обов'язково приходити на прийом.
- Сімейний лікар має право бачити в електронній системі охорони здоров'я всі дані про вакцинацію.
- На основі цих даних він і виписує міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
- Внести чи виправити дані про вакцинацію має той лікар, який і проводив щеплення.
Коротко про COVID-сертифікат і міжнародне свідоцтво про вакцинацію
В Україні з 1 липня в тестовому режимі почали видавати COVID-сертифікати через мобільний додаток або портал "Дія" — поки лише для тих, хто повністю вакцинувався проти коронавірусу.
Окрім COVID-сертифіката в країні діятиме також міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Подорожувати в інші країни вже можна з Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, а от COVID-сертифікат такої можливості поки не забезпечує.
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