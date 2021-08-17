Що робити, якщо немає даних про вакцинацію в електронній системі

COVID-сертифікат досі перебуває на стадії тестування, тож наразі українцям доступне лише паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Цей документ підтягується з електронної системи охорони здоров'я, але під час внесення даних нерідко стаються помилки – у МОЗ пояснили, чому.

Виправити дані про вакцинацію повинен той лікар, який її проводив

У НСЗУ наголосили, що інформація для документа про вакцинацію підтягується з електронної системи охорони здоров'я. Тому важливо, щоб цю інформацію туди внесли – правильно і в повному обсязі.

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Послідовність дій

Щоб перевірити, чи внесли дані про вакцинацію, потрібно звернутися до лікаря, з яким підписано декларацію – можна просто зателефонувати лікарю, не обов'язково приходити на прийом.

Сімейний лікар має право бачити в електронній системі охорони здоров'я всі дані про вакцинацію.

На основі цих даних він і виписує міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Зверніть увагу! Якщо лікар не бачить в електронній системі даних про вакцинацію, або ж вони неповні чи неправильно внесені, слід звернутися до пункту, де було здійснено вакцинацію.

Саме там можна внести, або скорегувати дані. Для цього із собою треба мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Внести чи виправити дані про вакцинацію має той лікар, який і проводив щеплення.

Коротко про COVID-сертифікат і міжнародне свідоцтво про вакцинацію

В Україні з 1 липня в тестовому режимі почали видавати COVID-сертифікати через мобільний додаток або портал "Дія" — поки лише для тих, хто повністю вакцинувався проти коронавірусу.

Окрім COVID-сертифіката в країні діятиме також міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Подорожувати в інші країни вже можна з Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, а от COVID-сертифікат такої можливості поки не забезпечує.

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