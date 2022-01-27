Передусім, необхідно самоізолюватися. Тобто намагатися залишатися вдома та обмежити свої контакти з людьми.

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Доречно повідомити й тих людей, з якими ви напередодні контактували. До прикладу, близьких друзів, рідних чи колег по роботі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу.

Як контактувати з лікарем

Варто повідомити про результат тесту свого лікаря та дослухатися до його інструкцій.

Якщо йдете на прийом, то обов'язково:

використовуйте засоби індивідуального захисту,

уникайте великих скупчень людей,

тримайте дистанцію,

узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.

Будьте чесними

Чесно розповідайте лікарю про свій стан. Не вигадуйте додаткових симптомів та станів, адже за цими показниками ухвалює рішення про способи лікування. Так само, як і не приховуйте інформацію. Якщо не маєте жодних симптомів, – так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі.

Коли варто викликати швидку

Нині в Україні з коронавірусом госпіталізують лише тих пацієнтів, у яких хвороба проходить у формі легкої або середньої тяжкості. Рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження.

Телефонувати на 103 варто лише при невідкладних симптомах та станах, до прикладу під час задишки, болю у грудній клітці чи втраті свідомості.



Коли викликати швидку / Інфографіка МОЗ