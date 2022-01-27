Що робити, якщо отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19: алгоритм дій від МОЗ
Джерело:МОЗ
У МОЗ нагадали, що робити у випадку, якщо отримали позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Поради актуальні навіть для тих людей, які хворіють у безсимптомній формі.
Передусім, необхідно самоізолюватися. Тобто намагатися залишатися вдома та обмежити свої контакти з людьми.
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Доречно повідомити й тих людей, з якими ви напередодні контактували. До прикладу, близьких друзів, рідних чи колег по роботі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу.
Як контактувати з лікарем
Варто повідомити про результат тесту свого лікаря та дослухатися до його інструкцій.
Якщо йдете на прийом, то обов'язково:
- використовуйте засоби індивідуального захисту,
- уникайте великих скупчень людей,
- тримайте дистанцію,
- узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.
Будьте чесними
Чесно розповідайте лікарю про свій стан. Не вигадуйте додаткових симптомів та станів, адже за цими показниками ухвалює рішення про способи лікування. Так само, як і не приховуйте інформацію. Якщо не маєте жодних симптомів, – так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі.
Коли варто викликати швидку
Нині в Україні з коронавірусом госпіталізують лише тих пацієнтів, у яких хвороба проходить у формі легкої або середньої тяжкості. Рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження.
Телефонувати на 103 варто лише при невідкладних симптомах та станах, до прикладу під час задишки, болю у грудній клітці чи втраті свідомості.