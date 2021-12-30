Одноразове переїдання не шкодить

Переїдання може проявлятись лише відчуттям переповненого шлунка, а можуть бути інші неприємні симптоми. Тоді вже говорять про розлад шлунку.

Читайте також: Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

При ньому виникають такі симптоми:

підвищене газоутворення;

нудота;

печія.

Одноразове переїдання не є небезпечним і не впливає на загальний стан здоров'я. І шлунок від цього не розтягнеться. Якщо ви переїдаєте два рази на рік, то соромитися і боятись нічого. Тим більше що почуття провини може призвести до самозаперечення і змусити переїдати знову.

Що робити, якщо переїли

Якщо ви з'їли забагато і тепер хочеться тільки лежати, стогнати та злитись на себе, не робіть цього, а скористайтесь нашою покроковою інструкцією: