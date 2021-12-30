Одноразове переїдання не шкодить
Переїдання може проявлятись лише відчуттям переповненого шлунка, а можуть бути інші неприємні симптоми. Тоді вже говорять про розлад шлунку.
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При ньому виникають такі симптоми:
- підвищене газоутворення;
- нудота;
- печія.
Одноразове переїдання не є небезпечним і не впливає на загальний стан здоров'я. І шлунок від цього не розтягнеться. Якщо ви переїдаєте два рази на рік, то соромитися і боятись нічого. Тим більше що почуття провини може призвести до самозаперечення і змусити переїдати знову.
Що робити, якщо переїли
Якщо ви з'їли забагато і тепер хочеться тільки лежати, стогнати та злитись на себе, не робіть цього, а скористайтесь нашою покроковою інструкцією:
- Встаньте за столу. Так, це може бути найскладнішою частиною, але все ж таки постарайтесь це зробити.
- Допоможіть прибрати зі столу – навіть невеликий рух полегшить стан та допоможе спалити калорії.
- Випийте води. Вода допоможе вивести зайву сіль з організму та вбереже від закрепу. І взагалі, пити корисно, але не газовані напої: вони можуть посилити симптоми.
- Прогуляйтеся. Фізичні навантаження посилюють приплив крові до шлунка та прискорюють травлення. Ще прогулянка святковим містом відволікає від тяжкості в животі. Але не перестарайтеся – активні вправи відразу після їжі можуть посилити неприємні відчуття.
- Не лягайте. Переїдання може призвести до сонливості, але варто поборотися з цим бажанням дві – три години. За цей час салати встигнуть перейти зі шлунка до тонкого кишечника. Якщо лягти раніше, це може викликати кислотний рефлюкс – коли їжа зі шлунка потрапляє назад у стравохід, викликає печію та кислий смак у роті.
- Через три – чотири години можна зайнятись фізичною активністю, щоб витратити зайві калорії.
- Не варто голодувати наступного дня, сподіваючись вирівняти кількість калорій. У більшості випадків пропуск прийому їжі призводить тільки до того, що ми частіше перекушуємо. Для контролю ваги розумнішим буде скоротити калорійність: не доїдати вчорашнє олів'є, а надати перевагу овочам та фруктам.