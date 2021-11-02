Що робити, якщо пропустили дату 2 дози вакцини: свіжі рекомендації від МОЗ

Якщо ви раптом пропустили рекомендовану дату, коли потрібно робити друге щеплення від COVID-19, не потрібно ще раз проходити курс вакцинації. Досить щепитись найближчим часом.

Навіть із порушенням інтервалу, ви також можете отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та COVID-сертифікат. Річ у тім, що зараз не визначений кінцевий найпізніший термін, коли потрібно вводити другу дози вакцин проти COVID-19, які використовують в Україні.

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Поки що ж у світі досліджують ефективність вакцин за умови збільшення чи зменшення інтервалів між дозами. Втім, 2 дози вакцини, навіть введені з порушенням рекомендованого інтервалу, дають кращий захист, ніж одна.

Скільки часу має пройти між щепленнями

Міністерство охорони здоров'я України зараз рекомендує використовувати такі мінімальні інтервали між введенням вакцини, які є у інструкціях, зокрема:

CoronaVac/Sinovac – 14 – 28 днів;

Comirnaty/Pfizer – 21 – 28 днів;

Moderna – 28 днів;

AstraZeneca – 4 – 12 тижнів.

Встановлення інтервалів також ґрунтується на рекомендаціях Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики. Вони враховують наявні наукові дослідження ефективності цих препаратів за різних інтервалів.

Ризики захворіти чи померти знижуються

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, люди, які отримали 2 дози антиковідної вакцини, у 8 разів рідше заражаються й у 25 разів рідше зазнають госпіталізації або смерті.

Тож, якщо вакцинуватися другою дозою в зазначену дату не вдалося, то слід зробити це за першої нагоди,

– наголосили у МОЗ.

Дослідження щодо збільшення інтервалу між вакцинами

У світі тривають дослідження ефективності вакцин за умови збільшення чи зменшення інтервалів між дозами. Згідно з деякими з них, ефективність вакцин зі збільшенням інтервалу тільки підвищується.

Так, опубліковане в травні 2021 року дослідження у Великій Британії показало, що після введення двох доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech літнім людям з інтервалом у 12 тижнів їхній організм виробляє у 3,5 раза більше антитіл, ніж у людей, яким другу дозу ввели через 21 день.

Ці висновки підтверджує і досвід Канади, де вакцину Comirnaty вводили з інтервалом у 4 місяці.

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Нагадаємо, що щепитися другою дозою антиковідної вакцини можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації в будь-якому куточку України, незалежно від того, де ви отримали першу дозу. Єдиною умовою буде наявність у цьому пункті чи центрі потрібної вам вакцини.