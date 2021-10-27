Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини проти коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко дав рекомендації для тих, хто не зробив вчасно щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу.

За його словами, якщо таке трапилось, потрібно при першій нагоді звернутись у пункт щеплення або центр вакцинації, щоб отримати повний курс і гарантований захист проти COVID-19.

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Інтервал між дозами

Ляшко наголосив, що це буде завершенням курсу щеплення. Не потрібно починати курс вакцинації спочатку. Для вакцин, які використовуються в Україні, передбачено два щеплення з відповідним інтервалом:

Pfizer – через 21 день,

Coronavac – через 14-28 днів,

AstraZeneca – між 4 і 12 тижнем.

Віктор Ляшко “Зазначу, що робити щеплення раніше або пізніше, визначених виробником термінів, бажано лише у разі крайньої потреби. Тому, будь ласка, плануйте свій час відповідально”.

Вакцинація в Україні: коротко

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щепили 9 363 493 людини.

Отримали одну дозу – 9 363 491 людина; повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 138 082 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 16 501 573 щеплення.

У МОЗ вкотре наголошують, що найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Наприклад, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.

Крім того, вакцинація – це єдиний спосіб уникнути повного локдауну.



Привілеї для вакцинованих / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу