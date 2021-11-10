Це також дозволяє отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та COVID-сертифікат. МОЗ України рекомендує зараз використовувати мінімальні інтервали між введенням вакцини.

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Інтервали між дозами вакцини проти коронавірусу

CoronaVac/Sinovac – 14 – 28 днів;

Comirnaty/Pfizer – 21 – 28 днів;

Moderna – 28 днів;

AstraZeneca – 4 – 12 тижнів.

Дослідження оптимальних інтервалів між ін'єкціями

Експерти поки не визначили кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцин проти COVID-19, які використовують в Україні. У світі тривають дослідження ефективності вакцин з різними інтервалами введення.

Деякі з них доводять, що ефективність вакцин зі збільшенням інтервалу тільки підвищується. Дослідження, яке провели у Великій Британії показало, що після введення двох доз вакцини Comirnaty літнім людям з інтервалом у 12 тижнів (84 дні) їхній імунітет виробив у 3,5 раза більше антитіл, ніж у людей, яким другу дозу ввели через 21 день. Ці висновки підтверджує і досвід Канади, де вакцину Comirnaty вводили з інтервалом у 4 місяці.

Друга доза обов'язкова

В будь-якому випадку, дві дози вакцини, навіть з порушенням рекомендованого інтервалу, дадуть кращий захист, ніж одна. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, люди, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, у 8 разів рідше заражаються й у 25 разів рідше потребують госпіталізації або помирають.