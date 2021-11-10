Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини проти коронавірусу

Якщо ви пропустили рекомендований термін введення будь-якого щеплення проти коронавірусу, зверніться до пункту вакцинації якнайшвидше, щоб зробити ін'єкцію. Навіть невчасна імунізація зараховується до повного курсу вакцинації без необхідності його повторення спочатку.

Це також дозволяє отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та COVID-сертифікат. МОЗ України рекомендує зараз використовувати мінімальні інтервали між введенням вакцини.

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Інтервали між дозами вакцини проти коронавірусу

CoronaVac/Sinovac – 14 – 28 днів;

Comirnaty/Pfizer – 21 – 28 днів;

Moderna – 28 днів;

AstraZeneca – 4 – 12 тижнів.

Дослідження оптимальних інтервалів між ін'єкціями

Експерти поки не визначили кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцин проти COVID-19, які використовують в Україні. У світі тривають дослідження ефективності вакцин з різними інтервалами введення.

Деякі з них доводять, що ефективність вакцин зі збільшенням інтервалу тільки підвищується. Дослідження, яке провели у Великій Британії показало, що після введення двох доз вакцини Comirnaty літнім людям з інтервалом у 12 тижнів (84 дні) їхній імунітет виробив у 3,5 раза більше антитіл, ніж у людей, яким другу дозу ввели через 21 день. Ці висновки підтверджує і досвід Канади, де вакцину Comirnaty вводили з інтервалом у 4 місяці.

Друга доза обов'язкова

В будь-якому випадку, дві дози вакцини, навіть з порушенням рекомендованого інтервалу, дадуть кращий захист, ніж одна. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, люди, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, у 8 разів рідше заражаються й у 25 разів рідше потребують госпіталізації або помирають.