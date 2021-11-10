Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини проти коронавірусу
Джерело:МОЗ
Якщо ви пропустили рекомендований термін введення будь-якого щеплення проти коронавірусу, зверніться до пункту вакцинації якнайшвидше, щоб зробити ін'єкцію. Навіть невчасна імунізація зараховується до повного курсу вакцинації без необхідності його повторення спочатку.
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Інтервали між дозами вакцини проти коронавірусу
CoronaVac/Sinovac – 14 – 28 днів;
Comirnaty/Pfizer – 21 – 28 днів;
Moderna – 28 днів;
AstraZeneca – 4 – 12 тижнів.
Дослідження оптимальних інтервалів між ін'єкціями
Експерти поки не визначили кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцин проти COVID-19, які використовують в Україні. У світі тривають дослідження ефективності вакцин з різними інтервалами введення.
Деякі з них доводять, що ефективність вакцин зі збільшенням інтервалу тільки підвищується. Дослідження, яке провели у Великій Британії показало, що після введення двох доз вакцини Comirnaty літнім людям з інтервалом у 12 тижнів (84 дні) їхній імунітет виробив у 3,5 раза більше антитіл, ніж у людей, яким другу дозу ввели через 21 день. Ці висновки підтверджує і досвід Канади, де вакцину Comirnaty вводили з інтервалом у 4 місяці.
Друга доза обов'язкова
В будь-якому випадку, дві дози вакцини, навіть з порушенням рекомендованого інтервалу, дадуть кращий захист, ніж одна. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, люди, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, у 8 разів рідше заражаються й у 25 разів рідше потребують госпіталізації або помирають.