Укол можна зробити пізніше або раніше – залежно від вакцини. Подробиці пояснили у Міністерстві охорони здоров'я України.
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Важлива інформація про щеплення другою дозою
Які строки вакцинації по кожній з вакцин
У МОЗ нагадали, що щеплення другою дозою вакцини варто робити у рекомендовані терміни. А саме:
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – між дозами має минути від 21 до 28 днів.
- CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 днів між уколами.
- Covishield і SKBio (AstraZeneca) – бажано, щоб від 1 до 2 дози пройшло 12 тижнів.
Але буває так, що у житті людини виникють непереборні обставини, коли дотриматися рекомендованих строків неможливо.
Що робити, якщо не вдається зробити другий укол вчасно
Уведення другої дози можна зробити:
- Для вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca – на 7 днів раніше рекомендованого інтервалу.
- Для вакцини від Pfizer-BioNTech – треба робити другий укол саме в період між 21 та 28 днем після першого. Але якщо зробити другий укол раніше або пізніше, людину таки вважатимуть повністю вакцинованою.
У переліках вище вказані тільки ті вакцини, які застосовують в Україні.
Та у будь-якому випадку МОЗ рекомендує вакцинуватися раніше або пізніше рекомендованого строку тільки за крайньої потреби.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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