Укол можна зробити пізніше або раніше – залежно від вакцини. Подробиці пояснили у Міністерстві охорони здоров'я України.

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Важлива інформація про щеплення другою дозою

Які строки вакцинації по кожній з вакцин

У МОЗ нагадали, що щеплення другою дозою вакцини варто робити у рекомендовані терміни. А саме:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – між дозами має минути від 21 до 28 днів.

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 днів між уколами.

Covishield і SKBio (AstraZeneca) – бажано, щоб від 1 до 2 дози пройшло 12 тижнів.

Але буває так, що у житті людини виникють непереборні обставини, коли дотриматися рекомендованих строків неможливо.

Що робити, якщо не вдається зробити другий укол вчасно

Уведення другої дози можна зробити:

Для вакцин від Sinovac Biotech та AstraZeneca – на 7 днів раніше рекомендованого інтервалу.

Для вакцини від Pfizer-BioNTech – треба робити другий укол саме в період між 21 та 28 днем після першого. Але якщо зробити другий укол раніше або пізніше, людину таки вважатимуть повністю вакцинованою.

У переліках вище вказані тільки ті вакцини, які застосовують в Україні.

Зверніть увагу: найпізніший термін введення другої дози вакцини проти COVID-19 наразі не визначено. Це означає, що другий укол, навіть якщо людина його пропустила, треба зробити за першої ж нагоди.

Та у будь-якому випадку МОЗ рекомендує вакцинуватися раніше або пізніше рекомендованого строку тільки за крайньої потреби.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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