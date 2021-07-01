Чому виникає ерозія зубної емалі

До зовнішніх факторів належать спосіб життя, довкілля, професійні ризики та, звичайно, харчування. Часто ерозія з'являється через газовані, кислі або спортивні напоїв, цитрусових, вина.

Також на тему: Зубний біль: що робити, якщо нема змоги потрапити до стоматолога

Ознаки ерозії емалі:

знебарвлення зубів;

підвищена чутливість до гарячої або холодної їжі;

збільшення відколів і тріщин.

Що робити, якщо стирається зубна емаль

Якщо страждаєте від втрати емалі або є проблеми з чутливістю зубів, краще звернутися до стоматолога.

Щоб зупинити прогресування ерозії емалі, стоматолог призначає відновне лікування. Він може порекомендувати:

рідину для полоскання рота, яка містить фтор;

фторидний лак, щоб зміцнити зубну емаль, – не рідше одного разу в шість місяців;

нанесення композитного матеріалу на чутливі поверхні коренів.

Використовувати ремінералізує гелі для зубів краще після консультації зі стоматологом. Він підтвердить діагноз і уточнить, чи потрібно засіб саме вам.