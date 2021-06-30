Що робити, якщо вас не записали на другу дозу вакцини проти COVID-19: пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що робити, якщо вас не записали на ревакцинацію другою дозою та запропонували три варіанти дій.

Друге щеплення є гарантованим

У відомстві наголосили, що усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають другу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні.

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Для вакцинації другою дозою вас повинні запросити телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення.



Що робити, якщо вас не запросили на другу дозу вакцинації / Інфографіка МОЗ

Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.

Записи про щеплення зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам.

Та що робити, якщо вас не записали?

Ближче до дати другого щеплення можна звернутись:

якщо вас вакцинували в пункті щеплення – до того самого пункту щеплення або ж, у випадку зміни локації, до найближчого. Також можна звернутись до сімейного лікаря;

якщо вакцинували в центрі масової вакцинації – до того самого центру вакцинації, або у випадку зміни локації, до найближчого;

якщо вас вакцинували організовано мобільними бригадами – до роботодавця.

Також записатися на другу дозу до центру масової вакцинації можна через сайт Helsi (за наявності вільних місць) або прийти до центру та зайняти місце у живій черзі.

Якщо вам відмовили у щепленні, у МОЗ радять звернутися у контакт-центр за телефоном 0 800 60 12 19.



Як самостійно записатись на другу дозу вакцини / Інфографіка МОЗ

Динаміка вакцинації проти COVID-19 в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 933 946 громадян:

них отримали 1 дозу – 1 933 944 людини,

повністю імунізовані та отримали 2 дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 2 583 468 щеплень. Впродовж останньої доби щеплено 81 637 людей.

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