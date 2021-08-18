Як перевірити слух самостійно

Додатки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Додаток називається hearWHO, знайти його можна за посиланням для користувачів Android або для людей з iOS.

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Після того, як ви його скачаєте, потрібно буде заповнити короткий профіль (стандартно: вік, стать) і вибрати тихе місце. Далі налаштуйте звук в навушниках так, щоб було чути цифри, які вам називають, – і більше цей рівень не можна буде змінювати.

Після цього вам будуть кілька разів називати по 3 цифри, а ви будете вибирати їх на екрані. За підсумками того, наскільки добре ви їх чули, вам видадуть результат тесту. Єдиний мінус цього додатка: він повністю англійською мовою. Але головне, що від вас вимагається, – розрізняти 9 цифр.

Коли варто йти до лікаря

Якщо результати тесту покажуть, що слух слабкий, – зверніться до лора. Крім цього, варто відвідати його, якщо одне вухо чує гірше за інше, з'явився дзвін у вухах або інші симптоми, наприклад біль.

У лікаря є більш точні методи оцінки слуху, ніж додаток на телефоні, і він швидше розбереться, через що з'явилася проблема. Це може бути просто сірчана пробка, яку потрібно видалити, а може бути стан, який потребує слухового апарату.

А при деяких професіях, наприклад музикантам або людям, які працюють на галасливих підприємствах, можна робити щорічні перевірки навіть при відсутності симптомів.