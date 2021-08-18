Що робити, якщо відчуваєте погіршення слуху та як це самому перевірити

За оцінками Global Burden of Disease Study за 2010 рік, приблизно 1,3 мільярда людей страждають від проблем зі слухом або схильні до впливу шуму, який може викликати його втрату.

Як перевірити слух самостійно

Додатки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Додаток називається hearWHO, знайти його можна за посиланням для користувачів Android або для людей з iOS.

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Після того, як ви його скачаєте, потрібно буде заповнити короткий профіль (стандартно: вік, стать) і вибрати тихе місце. Далі налаштуйте звук в навушниках так, щоб було чути цифри, які вам називають, – і більше цей рівень не можна буде змінювати.

Після цього вам будуть кілька разів називати по 3 цифри, а ви будете вибирати їх на екрані. За підсумками того, наскільки добре ви їх чули, вам видадуть результат тесту. Єдиний мінус цього додатка: він повністю англійською мовою. Але головне, що від вас вимагається, – розрізняти 9 цифр.

Коли варто йти до лікаря

Якщо результати тесту покажуть, що слух слабкий, – зверніться до лора. Крім цього, варто відвідати його, якщо одне вухо чує гірше за інше, з'явився дзвін у вухах або інші симптоми, наприклад біль.

У лікаря є більш точні методи оцінки слуху, ніж додаток на телефоні, і він швидше розбереться, через що з'явилася проблема. Це може бути просто сірчана пробка, яку потрібно видалити, а може бути стан, який потребує слухового апарату.

А при деяких професіях, наприклад музикантам або людям, які працюють на галасливих підприємствах, можна робити щорічні перевірки навіть при відсутності симптомів.