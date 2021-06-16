Укуси бджіл, ос та шершнів: що робити, як уникнути та лікувати

Бджоли та оси здаються багатьом зловісними істотами. Але перше правило будь-якої взаємодії з цими комахами – зберігати спокій. Вони ніколи не нападають першими.

Чим можуть бути небезпечні укуси бджіл і ос, як відрізнити звичайну реакцію на укус від алергічної і які ознаки того, що вам терміново потрібна медична допомога розповіла доктор-алерголог, кандидат медичних наук, член Європейської Академії алергії та клінічної імунології Анастасія Левченко.

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Небезпека укусу бджіл і ос

Укус бджоли, оси або шершня може мати багато неприємних симптомів, крім больового. Річ у тому, що їхня отрута містить комплекс ферментів, що викликають токсичні реакції організму – запалення, почервоніння, біль, свербіж, печіння. При відсутності алергічної реакції, такі симптоми швидко походять.

Все це первинні та передбачувані реакції нашого організму на укуси комах. Подібні симптоми виникають практично при кожному укусі медоносних бджіл, ос і шершнів – саме так діє їх отрута на наш організм.

Анастасія Левченко “До стандартної реакції на токсини отрути комах може приєднається другий вид реакцій організму – алергічні. А, крім цього, може додатись алергічна реакція на пилок, рослини, які "відвідувала" ця бджола або оса. Алергічна реакція викликає розвиток небезпечних для здоров'я людини реакцій, від кропив'янки до анафілаксії”.

Яка найнебезпечніша алергічна реакція на укус комах

Найважча алергічна реакція на укус бджоли – це анафілаксія (гостра і швидка алергічна реакція, що має небезпеку для життя і супроводжується набряками на шкірі, кашлем і ускладненим диханням, болями в животі, блювотою та іншими реакціями).

Анафілактична реакція у важкій формі (анафілактичний шок) призводить до порушення роботи серця, зниження серцевого викиду, зниження кров'яного тиску, сплутаність свідомості, тривожності, втрати свідомості. У цих важких випадках, якщо хворому негайно не буде надана медична допомога, анафілактичний шок може завершитися смертю.

Але хороша новина полягає в тому, що подібні реакції трапляються дуже рідко. В Європі, згідно зі статистикою, летальність через алергічних реакцій на укуси бджіл становить 300 – 400 осіб на рік.

Анафілаксія на укуси бджіл і ос мають важкі прояви у вигляді набряку Квінке, кропив'янки або навіть анафілактичного шоку. Він вражає кілька систем організму, розвиваючись найчастіше від декількох до 30 хвилин після укусу. Його прояви при укусах бджіл і ос:

запаморочення,

виражений набряк,

розлади дихання,

падіння артеріального тиску,

втрата свідомості,

висип,

кропив'янка,

свербіж,

біль в животі,

нудота, блювота.

Також, важливо розуміти, що, якщо після укусу не було вираженої місцевої реакції та вона з'явилася лише через 2 – 3 дні, або ж біль і запалення не зменшилися – це означає, що до місця укусу додалася бактеріальна інфекція.

Як швидко зняти біль після укусу комах

Оскільки в отруті міститься комплекс ферментів і біологічно активних речовин, перше, що ми можемо зробити – це промити рану водою, обробити антисептиком, витягти жало (при укусі бджоли) і прикласти холод. Можна обійтися і мокрим рушником, але краще, щоб це був лід або щось заморожене.

Прикладати лід потрібно акуратно, обмотавши його тканиною, щоб не викликати додаткове обмороження. Холод зменшить біль і набряк, але важливо прикладати холод в перші години після укусу. Через добу прикладати холод вже немає сенсу.

Знезараження особливо важливо при укусі ос, оскільки якщо бджоли в основному літають з квітки на квітку, збираючи нектар і пилок, то оси – часто живуть на звалищах, сміттєвих купах, гниючих фруктах або овочах. Як результат – жало оси має велику кількість різних бактерій. Саме тому місце укусу оси потрібно особливо ретельно знезаражувати. Якщо цього не зробити, через 2 – 3 дні може розвинутися запалення.

Анастасія Левченко “У моїй практиці був такий випадок: пацієнт після укусу оси звернувся через 2 – 3 дні, коли його рука вже помітно розпухла. Він думав, що це алергічна реакція на укус. За цей час через погане знезараження розвинулася бактеріальна інфекція – виникло бешихове запалення”.

Важливо не розчісувати місце укусу, навіть якщо рана сильно свербить. Далі можна прийняти антигістамінні препарати 2 покоління для зменшення набряку. Щоб допомогти собі через добу – можна використовувати мазі, які містять глюко-кортикостероїди, які допоможуть зняти набряк і больові відчуття.

Протягом декількох днів після укусу важливо пити більше рідини, це буде сприяти швидкому виведенню токсинів бджолиної отрути з організму.

Чи має значення – вкусила вас бджола чи оса

Так, має і це важливо пам'ятати. Потрібно розмежовувати укус оси та бджоли. Бджола залишає жало в місці укусу і гине. У оси гладке жало і вона не залишає його в місці укусу. Одна оса може вжалити вас кілька разів, оскільки не вмирає після того, як вкусила людину.

Жало бджоли потрібно витягти якомога швидше, оскільки воно має щербини та невеликий мішечок-резервуар, з якого отрута може надходити в ваше тіло ще протягом 30 – 40 хвилин після укусу. Витягуючи жало, ви припиняєте надходження отрути. Робити це краще акуратно за допомогою пінцета.

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Як зрозуміти, що у вас почалася алергічна реакція на укус комахи

В зоні ризику алергіки, які вже страждають на один з видів алергії. Зазвичай алергічна реакція на укус комахи виникає досить швидко – відразу ж або протягом 15-20 хвилин після укусу.

Якщо у вас раніше вже були алергічні реакції на укуси комах, то ви маєте розуміти, що при повторних укусах у вас буде приблизно така ж, або ще більш виражена алергічна реакція, тому у вашому випадку, потрібно обов'язково завжди мати з собою адреналінову ручку або навіть дві.

Також лікар алерголог може провести молекулярну діагностику, після якої рекомендувати пройти АСІТ (алерген специфічну імунотерапію), що б навчити ваш організм не реагувати на укуси алергією.

Коли звертатись в лікарню

При укусі оси або бджоли, важливо правильно оцінити ситуацію в залежності від того, хто і скільки разів вкусив. Укуси в голову, область шиї та особливо в слизові рота і носа, наприклад в язик – найнебезпечніші, оскільки викликають виражений набряк і можуть призвести до перекриття доступу кисню.

Тому укуси в цю область вимагають обов'язкового звернення до лікаря і швидкої реакції потерпілого або його близьких. Також швидка медична допомога вам знадобиться і в тому випадку, якщо ви отримали множинні укуси. Особливо небезпечні випадки, коли вас вкусили 10-15 і більше комах, оскільки через кількість отриманої отрути, може розвинутися виражена загальна токсична реакція