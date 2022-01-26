Що робити, якщо ви думаєте, що захворіли

За перших ознак хвороби краще залишитися вдома і зробити тест на коронавірус. У більшості людей симптоми хвороби зберігаються протягом декількох днів і майже повністю минають через тиждень.

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На початку хвороби проконсультуватися з лікарем потрібно людям із груп ризику: людям похилого віку, тим, у кого є хронічні захворювання, та вагітним жінкам.

Пийте багато рідини та більше відпочивайте. Якщо у вас температура – ​​прийміть парацетамол або ібупрофен. Полегшити біль у горлі можна полосканням теплою солоною водою. Ніс можна промивати сольовим розчином. Антибіотики та інші ліки приймати не потрібно.

Залишайтеся в окремій кімнаті, частіше провітрюйте квартиру та надягайте маску при контакті з членами сім'ї. Їжте з окремого посуду та частіше мийте руки. З тваринами постарайтеся також не контактувати.

Залишайтеся вдома щонайменше п'ять днів. Якщо потрібно вийти на вулицю – надягайте маску і тримайтеся подалі від інших людей, особливо від дітей. На жаль, діти ще не щеплені і багато з них не хворіли на ковід. Як поводиться Омікрон в організмі, який не вакцинований та не стикався з іншими варіантами вірусу, поки невідомо.

Є дані, що новий штам може протікати як звичайна застуда. Але поки що немає даних, чи викликає він постковідний синдром.

Звернутись в лікарню потрібно, якщо:

важко дихати;

постійно болить або тисне у грудях;

сплутана свідомість;

ви не можете спати або, навпаки, вам складно прокинутися;

обличчя або губи посиніли.

Нові симптоми коронавірусу

Класичні симптоми COVID-19 почали змінюватися з появою штаму Дельту влітку 2021 року. Це зафіксували вчені з Великобританії, які відслідковують пандемію в дослідженні ZOE COVID і у яких вже накопичилося близько пів мільярда звітів. Вони помітили, що люди стали скаржитися на нежить, чхання та біль у горлі. Хворих на коронавірус, як і раніше, турбували головний біль і кашель.

Омікрон продовжує цю тенденцію на полегшення. Він викликає симптоми, які легко сплутати зі звичайною застудою. Все менше людей кажуть, що їх мучить біль у м'язах, блювання чи висип. Але легкий перебіг переважно виникає у вакцинованиї людей.

Втрата нюху чи смаку – тепер далеко не ключовий показник коронавірусу, її спостерігають лише у кожної п'ятої людини з позитивним тестом. Менш третини людей – 29% – стикаються з лихоманкою. Тільки у половини людей з ковідом є якийсь із трьох класичних симптомів: температура, кашель або втрата нюху.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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