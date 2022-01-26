Що робити, якщо захворіли на коронавірус штаму Омікрон: покрокова інструкція

За два роки на коронавірус перехворіли майже 360 мільйонів людей. До появи Омікрону основними симптомами хвороби були висока температура, кашель та втрата нюху. Зараз ситуація дещо змінилась.

Що робити, якщо ви думаєте, що захворіли

За перших ознак хвороби краще залишитися вдома і зробити тест на коронавірус. У більшості людей симптоми хвороби зберігаються протягом декількох днів і майже повністю минають через тиждень.

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На початку хвороби проконсультуватися з лікарем потрібно людям із груп ризику: людям похилого віку, тим, у кого є хронічні захворювання, та вагітним жінкам.

Пийте багато рідини та більше відпочивайте. Якщо у вас температура – ​​прийміть парацетамол або ібупрофен. Полегшити біль у горлі можна полосканням теплою солоною водою. Ніс можна промивати сольовим розчином. Антибіотики та інші ліки приймати не потрібно.

Залишайтеся в окремій кімнаті, частіше провітрюйте квартиру та надягайте маску при контакті з членами сім'ї. Їжте з окремого посуду та частіше мийте руки. З тваринами постарайтеся також не контактувати.

Залишайтеся вдома щонайменше п'ять днів. Якщо потрібно вийти на вулицю – надягайте маску і тримайтеся подалі від інших людей, особливо від дітей. На жаль, діти ще не щеплені і багато з них не хворіли на ковід. Як поводиться Омікрон в організмі, який не вакцинований та не стикався з іншими варіантами вірусу, поки невідомо.

Є дані, що новий штам може протікати як звичайна застуда. Але поки що немає даних, чи викликає він постковідний синдром.

Звернутись в лікарню потрібно, якщо:

важко дихати;

постійно болить або тисне у грудях;

сплутана свідомість;

ви не можете спати або, навпаки, вам складно прокинутися;

обличчя або губи посиніли.

Нові симптоми коронавірусу

Класичні симптоми COVID-19 почали змінюватися з появою штаму Дельту влітку 2021 року. Це зафіксували вчені з Великобританії, які відслідковують пандемію в дослідженні ZOE COVID і у яких вже накопичилося близько пів мільярда звітів. Вони помітили, що люди стали скаржитися на нежить, чхання та біль у горлі. Хворих на коронавірус, як і раніше, турбували головний біль і кашель.

Омікрон продовжує цю тенденцію на полегшення. Він викликає симптоми, які легко сплутати зі звичайною застудою. Все менше людей кажуть, що їх мучить біль у м'язах, блювання чи висип. Але легкий перебіг переважно виникає у вакцинованиї людей.

Втрата нюху чи смаку – тепер далеко не ключовий показник коронавірусу, її спостерігають лише у кожної п'ятої людини з позитивним тестом. Менш третини людей – 29% – стикаються з лихоманкою. Тільки у половини людей з ковідом є якийсь із трьох класичних симптомів: температура, кашель або втрата нюху.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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