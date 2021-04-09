Щонайменше один постковідний симптом зберігається у 15% людей, які перенесли коронавірусну інфекцію в легкій формі. При цьому втрата нюху - найпоширеніша скарга.

Постковідний синдром

Після коронавірусної інфекції багато пацієнтів страждають від патологічних синдромів протягом місяців. При цьому постковідний синдром може розвиватися після COVID-19 будь-якого ступеня важкості.

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Найкраще вивчені постковідні симптоми у пацієнтів, які були госпіталізовані з COVID-19. Відомо, що у понад 70% з них хоча б один симптом зберігається місяцями. Симптоми ж у людей, які перехворіли в легкій формі, вивчені гірше.

Нове дослідження

У новій роботі шведські вчені описали тривалі симптоми, що залишаються у медичних працівників, які перенесли COVID-19 в легкій формі. У 323 учасників були антитіла до SARS-CoV-2, у 1072 їх не було. Спостереження за ними почалося у квітні-травні 2020 року і тривало не менше 8 місяців.

Які симптоми зберігалися через 8 місяців

У 26% учасників з антитілами щонайменше один прояв хвороби зустрічалося через 2 місяці після інфекції, у 15% – через 8 місяців. Серед найпоширеніших були:

втрата нюху (через 8 місяців вона була у 9%);

втома (4%);

втрата смаку (3,7%);

задишка (2%).

Всі вони – середньої важкості чи важкі. При цьому такі ж симптоми зустрічалися у 9% людей, які не хворіли на COVID-19.

Перераховані симптоми заважали працювати 8% учасників з антитілами, у 15% з них вони сприяли порушенню соціального життя, 12% було складно виконувати свої домашні функції. У людей без антитіл ці показники становили відповідно 4%, 6% і 5%.