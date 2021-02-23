Що таке біопсія: кому та чому її роблять
Біопсія – це процедура, в ході якої лікар бере невеликий шматочок тканини або зразки клітин для аналізу під мікроскопом. Зразок можна взяти практично з будь-якої частини тіла, включаючи шкіру, кістки та різні органи.
Джерело:NHS
Коли призначають біопсію
Біопсію часто проводять після того, як лікар за результатами іншого обстеження виявить підозрілі клітини або пухлину. За допомогою біопсії можна перевірити, чи є ці зміни доброякісними або злоякісними, тобто рак це чи ні. Інші обстеження дозволяють тільки запідозрити більшість видів раку, а за допомогою біопсії його можна підтвердити.
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Крім раку, біопсія дозволяє діагностувати та інші стани:
- запалення, наприклад печінки (гепатит) або нирок (нефрит);
- інфекції, наприклад туберкульоз;
- захворювання шкіри, наприклад псоріаз.
Як проводиться біопсія
Залежно від тканини, яку потрібно взяти для аналізу, застосовують різні види біопсії.
- Тонкоголкова – за допомогою шприца з тонкою голкою забирають невелика кількість клітин.
- Кор-біопсія – за допомогою товстої голки беруть шматочок тканини.
Перед біопсією або під час процедури лікар проводить УЗД або комп'ютерну томографію, щоб бачити область, з якої потрібно взяти зразок.
Відкрита біопсія – це хірургічна операція, при якій на шкірі роблять надріз, щоб дістатися до потрібних тканин.
Ендоскопічна біопсія – щоб отримати тканину, використовують тонку гнучку трубку (ендоскоп). Наприклад, під час гастроскопії доктор проводить ендоскоп через рот, щоб оглянути стравохід або шлунок і взяти з них шматочок тканини.
Біопсія шкіри – різними способами забирають ділянку шкіри. Наприклад, лікар може за допомогою інструменту, схожого на бритву, видалити трохи верхнього шару шкіри або взяти для аналізу скальпелем (спеціальним ножем) глибші шари.
У деяких випадках біопсію проводять під місцевою або загальною анестезією, щоб пацієнт не відчував болю.
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