Біопсія – це процедура, в ході якої лікар бере невеликий шматочок тканини або зразки клітин для аналізу під мікроскопом. Зразок можна взяти практично з будь-якої частини тіла, включаючи шкіру, кістки та різні органи.

Коли призначають біопсію

Біопсію часто проводять після того, як лікар за результатами іншого обстеження виявить підозрілі клітини або пухлину. За допомогою біопсії можна перевірити, чи є ці зміни доброякісними або злоякісними, тобто рак це чи ні. Інші обстеження дозволяють тільки запідозрити більшість видів раку, а за допомогою біопсії його можна підтвердити.

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Крім раку, біопсія дозволяє діагностувати та інші стани:

запалення, наприклад печінки (гепатит) або нирок (нефрит);

інфекції, наприклад туберкульоз;

захворювання шкіри, наприклад псоріаз.

Як проводиться біопсія

Залежно від тканини, яку потрібно взяти для аналізу, застосовують різні види біопсії.

Тонкоголкова – за допомогою шприца з тонкою голкою забирають невелика кількість клітин.

Кор-біопсія – за допомогою товстої голки беруть шматочок тканини.

Перед біопсією або під час процедури лікар проводить УЗД або комп'ютерну томографію, щоб бачити область, з якої потрібно взяти зразок.

Відкрита біопсія – це хірургічна операція, при якій на шкірі роблять надріз, щоб дістатися до потрібних тканин.

Ендоскопічна біопсія – щоб отримати тканину, використовують тонку гнучку трубку (ендоскоп). Наприклад, під час гастроскопії доктор проводить ендоскоп через рот, щоб оглянути стравохід або шлунок і взяти з них шматочок тканини.

Біопсія шкіри – різними способами забирають ділянку шкіри. Наприклад, лікар може за допомогою інструменту, схожого на бритву, видалити трохи верхнього шару шкіри або взяти для аналізу скальпелем (спеціальним ножем) глибші шари.

У деяких випадках біопсію проводять під місцевою або загальною анестезією, щоб пацієнт не відчував болю.