У людей з дислексією нормальний зір та інтелект, і більшість з них можуть навчитися читати та писати, але це дається їм дуже важко. І хоча вони повільно читають, часто вони мають творчий тип мислення.

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Точно діагностувати дислексію можна, коли дитина йде до школи. У деяких випадках симптоми дислексії можна виявити ще раніше. Іноді її не діагностують до зрілого віку, а труднощі з читанням списують на лінощі.

Симптоми дислексії у дошкільнят

затримка мовного розвитку;

нерозуміння рим;

труднощі з вимовою слів: колидор замість коридор ;

плутанина в словах, які звучать однаково, наприклад, плисти (пливти) і плести;

проблеми для того, щоб підібрати правильне слово для фрази, або помилки при складанні речення;

складнощі з вивченням літер або відсутність інтересу до них.

Симптоми дислексії у дітей віком від 5 до 12 років

проблеми із запам'ятовуванням назв та звуків букв;

плутанина букв і цифр, наприклад, 6 замість 9 або п замість т, а також плутанина в порядку букв;

повільне читання та помилки при читанні вголос;

труднощі з написанням слів, повільне письмо, поганий почерк;

складності із запам'ятовуванням послідовностей, наприклад днів тижня.

Симптоми у підлітків

витрачають надто багато часу на читання та написання та уникання цих занять;

проблеми з орфографією;

проблеми з підбором необхідних слів;

проблеми з розумінням жартів чи фразеологізмів;

складнощі з написанням історії, навіть якщо людина добре орієнтується у темі;

проблеми з вивченням іноземної мови та математики;

труднощі із запам'ятовуванням, наприклад телефонних номерів та пін-кодів.

Дислексія проявляється по-різному: у когось труднощі з читанням, у когось з лічбою. З усною мовою зазвичай немає проблем або їх значно менше. Є міф, що діти з дислексією пишуть букви дзеркально, а слова – задом наперед. Насправді багато маленьких діток перевертають літери, коли вчаться писати, незалежно від того, страждають вони на дислексію чи ні.

Що робити батькам

Найважливіше, що можуть зробити батьки — зрозуміти, що у дитини дислексія, і прийняти це. Це складно. Тому що семирічна дитина може розмірковувати з вами на тему майбутнього планети, але при цьому вона ледве читає слово з трьох складів.

Батьки, які не розуміють, що відбувається, найчастіше вважають, що дитина лінується чи знущається з них. Вони можуть сердитися за те, що їхній син чи донька не розуміє різниці між китом і котом.

Якщо батьки не зрозуміють, у чому річ, у школі дитині буде складно. Чим раніше вони розберуться, що мають справу з дислексією, що їхня дитина не дурна, що має такі ж шанси на успішну кар'єру, – тим простіше буде всій родині.

Діти з дислексією, які отримують допомогу в дитячому садку або в першому класі, часто підтягують свої навички читання і не мають особливих труднощів у початковій та середній школі. Ті ж діти, яким не допомагають до старших класів, швидше за все, відставатимуть у навчанні та не зможуть надолужити втрачене. Дислексію не можна перерости.