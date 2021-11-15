У людей з дислексією нормальний зір та інтелект, і більшість з них можуть навчитися читати та писати, але це дається їм дуже важко. І хоча вони повільно читають, часто вони мають творчий тип мислення.
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Точно діагностувати дислексію можна, коли дитина йде до школи. У деяких випадках симптоми дислексії можна виявити ще раніше. Іноді її не діагностують до зрілого віку, а труднощі з читанням списують на лінощі.
Симптоми дислексії у дошкільнят
- затримка мовного розвитку;
- нерозуміння рим;
- труднощі з вимовою слів: колидор замість коридор ;
- плутанина в словах, які звучать однаково, наприклад, плисти (пливти) і плести;
- проблеми для того, щоб підібрати правильне слово для фрази, або помилки при складанні речення;
- складнощі з вивченням літер або відсутність інтересу до них.
Симптоми дислексії у дітей віком від 5 до 12 років
- проблеми із запам'ятовуванням назв та звуків букв;
- плутанина букв і цифр, наприклад, 6 замість 9 або п замість т, а також плутанина в порядку букв;
- повільне читання та помилки при читанні вголос;
- труднощі з написанням слів, повільне письмо, поганий почерк;
- складності із запам'ятовуванням послідовностей, наприклад днів тижня.
Симптоми у підлітків
- витрачають надто багато часу на читання та написання та уникання цих занять;
- проблеми з орфографією;
- проблеми з підбором необхідних слів;
- проблеми з розумінням жартів чи фразеологізмів;
- складнощі з написанням історії, навіть якщо людина добре орієнтується у темі;
- проблеми з вивченням іноземної мови та математики;
- труднощі із запам'ятовуванням, наприклад телефонних номерів та пін-кодів.
Дислексія проявляється по-різному: у когось труднощі з читанням, у когось з лічбою. З усною мовою зазвичай немає проблем або їх значно менше. Є міф, що діти з дислексією пишуть букви дзеркально, а слова – задом наперед. Насправді багато маленьких діток перевертають літери, коли вчаться писати, незалежно від того, страждають вони на дислексію чи ні.
Що робити батькам
Найважливіше, що можуть зробити батьки — зрозуміти, що у дитини дислексія, і прийняти це. Це складно. Тому що семирічна дитина може розмірковувати з вами на тему майбутнього планети, але при цьому вона ледве читає слово з трьох складів.
Батьки, які не розуміють, що відбувається, найчастіше вважають, що дитина лінується чи знущається з них. Вони можуть сердитися за те, що їхній син чи донька не розуміє різниці між китом і котом.
Якщо батьки не зрозуміють, у чому річ, у школі дитині буде складно. Чим раніше вони розберуться, що мають справу з дислексією, що їхня дитина не дурна, що має такі ж шанси на успішну кар'єру, – тим простіше буде всій родині.
Діти з дислексією, які отримують допомогу в дитячому садку або в першому класі, часто підтягують свої навички читання і не мають особливих труднощів у початковій та середній школі. Ті ж діти, яким не допомагають до старших класів, швидше за все, відставатимуть у навчанні та не зможуть надолужити втрачене. Дислексію не можна перерости.