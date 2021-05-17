Фолієва кислота належить до вітамінів групи B, також поширеними її назвами є вітамін M і B9, Вс, фолат, фолацин. Вітамін В 9 включає декілька біоактивних речовин: параамінбензойну кислоту, глутамінову кислоту. Фолієву кислоту та споріднені сполуки називають фолатами.

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Сполука досить поширена в природі, наш організм, а саме мікрофлора кишечника, здатен виробляти фолієву кислоту самостійно, але не в достатній кількості. Отже, більшу частину ми маємо отримувати разом із їжею.

Джерелом фолієвої кислоти є: бобові, зелені листові овочі, злаки, висівки, вівсяна та гречана крупи, цитрусові, горіхи, банани, білокачанна капуста, морква, фініки, гриби, буряк, томати, хліб – це рослинні джерела фолієвої кислоти. Фолатів також багато й в джерелах тваринного походження, зокрема, печінці, яловичині, баранині, птиці, яйцях, молочних продуктах і рибі.

Чому фолієва кислота важлива

Вітамін B 9 як ще називають фолієву кислоту, задіяний у багатьох важливих процесах. Зокрема, він:

відповідає за ріст клітин та збереження цілісності ДНК,

бере участь у формуванні кровотворної та імунної систем,

забезпечує формування нервової трубки плода.

Дефіцит вітаміну B 9 спричиняє анемію, яка на початковому етапі має неспецифічні симптоми (утома, задишка). Тому відразу діагностувати брак важливої сполуки за цими ознаками важко.

Поліпшуючи кровотворення та мікроциркуляцію в клітинах, вітамін B 9 стимулює регенеративні процеси. Отже, при його нестачі уражені тканини погано відновлюються: довго заживають порізи та сходять забої.

Фатальним наслідком дефіциту вітаміну B 9 у вагітних жінок є порушення формування нервової системи плода в перші тижні внутрішньоутробного розвитку.

"Жіночий" вітамін

Фолієву кислоту призначають жінкам, яким потрібно нормалізувати фертильну функцію (зокрема, налагодити менструальний цикл) для настання бажаної вагітності. Як установили медики, у пацієнток, які пропили курс B 9 , шанси на зачаття суттєво зростають.

Жінки, які вже завагітніли, приймають фолієву кислоту (обов'язково після консультації з лікарем та під його наглядом) для нормального перебігу вагітності та здорового виношування дитини.



Фолієва кислота необхідна для формування здорового плода / Фото Unsplash

Навіщо фолієва кислота майбутнім батькам

Вагітним жінкам вітамін B 9 призначають для забезпечення:

коректної реплікації ДНК;

формування плаценти;

росту тканин плода;

формування в нього здорової нервової системи (у першому триместрі фолієва кислота запобігає настанню такої патології, як аненцефалія – відсутність головного мозку у плода).

Також є докази того, що достатній рівень фолієвої кислоти в організмі вагітної жінки знижує ризик передчасних пологів.

До речі, фолієву кислоту рекомендують приймати не лише майбутній мамі, а й батькові. Чоловікам цей препарат призначають для підвищення якості сперми.

Фолати рятують мозок

Вітамін B 9 та його похідні корисні не лише тим, хто планує стати батьками, та вагітним жінкам. Ці речовини:

Підтримують здоров'я мозку

Достатній рівень фолієвої кислоти поліпшує роботу нервової системи й запобігає розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Допомагають при психічних розладах

За даними деяких досліджень, антидепресанти, призначені пацієнтам із депресією, разом із фолієвою кислотою діють краще, ніж самі по собі.

Достеменно визначити рівень фолієвої кислоти в організмі може лише аналіз крові. І якщо у вас справді дефіцит B 9 , радимо пропити курс цього вітаміну. Замовити фолієву кислоту можна в американському магазині iHerb. При розрахунку карткою ОТП Банк компанія Visa пропонує унікальну можливість отримати кешбек у розмірі 15% від сплаченої суми замовлення. Скористайтесь вигідною пропозицією!



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