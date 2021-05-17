Фолієва кислота належить до вітамінів групи B, також поширеними її назвами є вітамін M і B9, Вс, фолат, фолацин. Вітамін Ввключає декілька біоактивних речовин: параамінбензойну кислоту, глутамінову кислоту. Фолієву кислоту та споріднені сполуки називають фолатами.

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Сполука досить поширена в природі, наш організм, а саме мікрофлора кишечника, здатен виробляти фолієву кислоту самостійно, але не в достатній кількості. Отже, більшу частину ми маємо отримувати разом із їжею.

Джерелом фолієвої кислоти є: бобові, зелені листові овочі, злаки, висівки, вівсяна та гречана крупи, цитрусові, горіхи, банани, білокачанна капуста, морква, фініки, гриби, буряк, томати, хліб – це рослинні джерела фолієвої кислоти. Фолатів також багато й в джерелах тваринного походження, зокрема, печінці, яловичині, баранині, птиці, яйцях, молочних продуктах і рибі.

Чому фолієва кислота важлива

Вітамін B9 як ще називають фолієву кислоту, задіяний у багатьох важливих процесах. Зокрема, він:

  • відповідає за ріст клітин та збереження цілісності ДНК,
  • бере участь у формуванні кровотворної та імунної систем,
  • забезпечує формування нервової трубки плода.

Поліпшуючи кровотворення та мікроциркуляцію в клітинах, вітамін B9 стимулює регенеративні процеси. Отже, при його нестачі уражені тканини погано відновлюються: довго заживають порізи та сходять забої.

Фатальним наслідком дефіциту вітаміну B9 у вагітних жінок є порушення формування нервової системи плода в перші тижні внутрішньоутробного розвитку.

"Жіночий" вітамін

Фолієву кислоту призначають жінкам, яким потрібно нормалізувати фертильну функцію (зокрема, налагодити менструальний цикл) для настання бажаної вагітності. Як установили медики, у пацієнток, які пропили курс B9, шанси на зачаття суттєво зростають.

Жінки, які вже завагітніли, приймають фолієву кислоту (обов'язково після консультації з лікарем та під його наглядом) для нормального перебігу вагітності та здорового виношування дитини.


Фолієва кислота необхідна для формування здорового плода / Фото Unsplash

Навіщо фолієва кислота майбутнім батькам

Вагітним жінкам вітамін B9 призначають для забезпечення:

  • коректної реплікації ДНК;
  • формування плаценти;
  • росту тканин плода;
  • формування в нього здорової нервової системи (у першому триместрі фолієва кислота запобігає настанню такої патології, як аненцефалія – відсутність головного мозку у плода).

Також є докази того, що достатній рівень фолієвої кислоти в організмі вагітної жінки знижує ризик передчасних пологів.

До речі, фолієву кислоту рекомендують приймати не лише майбутній мамі, а й батькові. Чоловікам цей препарат призначають для підвищення якості сперми.

Фолати рятують мозок

Вітамін B9 та його похідні корисні не лише тим, хто планує стати батьками, та вагітним жінкам. Ці речовини:

Підтримують здоров'я мозку

Достатній рівень фолієвої кислоти поліпшує роботу нервової системи й запобігає розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Допомагають при психічних розладах

За даними деяких досліджень, антидепресанти, призначені пацієнтам із депресією, разом із фолієвою кислотою діють краще, ніж самі по собі.


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