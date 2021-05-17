Фолієва кислота належить до вітамінів групи B, також поширеними її назвами є вітамін M і B9, Вс, фолат, фолацин. Вітамін В9 включає декілька біоактивних речовин: параамінбензойну кислоту, глутамінову кислоту. Фолієву кислоту та споріднені сполуки називають фолатами.
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Сполука досить поширена в природі, наш організм, а саме мікрофлора кишечника, здатен виробляти фолієву кислоту самостійно, але не в достатній кількості. Отже, більшу частину ми маємо отримувати разом із їжею.
Джерелом фолієвої кислоти є: бобові, зелені листові овочі, злаки, висівки, вівсяна та гречана крупи, цитрусові, горіхи, банани, білокачанна капуста, морква, фініки, гриби, буряк, томати, хліб – це рослинні джерела фолієвої кислоти. Фолатів також багато й в джерелах тваринного походження, зокрема, печінці, яловичині, баранині, птиці, яйцях, молочних продуктах і рибі.
Чому фолієва кислота важлива
Вітамін B9 як ще називають фолієву кислоту, задіяний у багатьох важливих процесах. Зокрема, він:
- відповідає за ріст клітин та збереження цілісності ДНК,
- бере участь у формуванні кровотворної та імунної систем,
- забезпечує формування нервової трубки плода.
Поліпшуючи кровотворення та мікроциркуляцію в клітинах, вітамін B9 стимулює регенеративні процеси. Отже, при його нестачі уражені тканини погано відновлюються: довго заживають порізи та сходять забої.
Фатальним наслідком дефіциту вітаміну B9 у вагітних жінок є порушення формування нервової системи плода в перші тижні внутрішньоутробного розвитку.
"Жіночий" вітамін
Фолієву кислоту призначають жінкам, яким потрібно нормалізувати фертильну функцію (зокрема, налагодити менструальний цикл) для настання бажаної вагітності. Як установили медики, у пацієнток, які пропили курс B9, шанси на зачаття суттєво зростають.
Жінки, які вже завагітніли, приймають фолієву кислоту (обов'язково після консультації з лікарем та під його наглядом) для нормального перебігу вагітності та здорового виношування дитини.
Фолієва кислота необхідна для формування здорового плода / Фото Unsplash
Навіщо фолієва кислота майбутнім батькам
Вагітним жінкам вітамін B9 призначають для забезпечення:
- коректної реплікації ДНК;
- формування плаценти;
- росту тканин плода;
- формування в нього здорової нервової системи (у першому триместрі фолієва кислота запобігає настанню такої патології, як аненцефалія – відсутність головного мозку у плода).
Також є докази того, що достатній рівень фолієвої кислоти в організмі вагітної жінки знижує ризик передчасних пологів.
До речі, фолієву кислоту рекомендують приймати не лише майбутній мамі, а й батькові. Чоловікам цей препарат призначають для підвищення якості сперми.
Фолати рятують мозок
Вітамін B9 та його похідні корисні не лише тим, хто планує стати батьками, та вагітним жінкам. Ці речовини:
Підтримують здоров'я мозку
Достатній рівень фолієвої кислоти поліпшує роботу нервової системи й запобігає розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.
Допомагають при психічних розладах
За даними деяких досліджень, антидепресанти, призначені пацієнтам із депресією, разом із фолієвою кислотою діють краще, ніж самі по собі.
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