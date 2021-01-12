Що таке глікемічний індекс і у яких продуктах він низький: список
Більшість дієт пропонують обмежити вживання вуглеводів, щоб схуднути та відчувати себе краще. Для цього придумали спеціальний рейтинг – глікемічний індекс.
Що таке глікемічний індекс
Він показує, наскільки швидко кожен продукт може підвищити рівень цукру в крові в порівнянні з чистим глюкозою, пише medlineplus.
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Знаючи глікемічний індекс, можна побудувати рейтинг для продуктів, які містять вуглеводи. Це шкала від 0 до 100, в якій 100 – це глюкоза. За цим рейтингом продукти можна розбити на три категорії:
- з низьким індексом 1 - 55;
- із середнім індексом 56 - 69;
- з високим індексом 70 і вище.
Кому потрібно слідкувати за глікемічним індексом
Деякі продукти викликають швидкий стрибок цукру в крові, а інші працюють повільніше і підтримують нормальний рівень цукру. Якщо стежити за глікемічним індексом, це може допомогти уникнути цих стрибків. Це особливо важливо, якщо потрібно:
- контролювати цукровий діабет;
- схуднути або зберегти нормальну вагу;
- планувати правильне харчування.
Список продуктів з низьким глікемічним індексом
Зернові
Хліб:
- Змішане зерно.
- Пшеничний хліб.
- Хліб на заквасці.
- Тортилья (незбиране зерно).
Крупа:
- Вівсяні висівки.
- Овес.
- Ячмінь.
- Булгур.
- Локшина з бобів.
- Паста al dente, тверда.
- Бобове борошно.
- Кіноа.
- Рис (пропарений, перероблений).
- Горох.
Фрукти
- Яблуко.
- Абрикос (свіжий, сушений).
- Банан (зелений, незрілий).
- Ягоди.
- Грейпфрут.
- Диня.
- Манго.
- Апельсин.
- Персик.
- Груша.
- Слива.
- Гранат.
- Чорнослив.
Молоко, альтернативи та інші напої:
- Молоко (мигдальне; коров'яче – знежирене, 1%, 2%, незбиране; соєва)
- Йогурт (знежирений, 1%, 2%, цілісний; заморожений)
Альтернативи м'яса:
- Печені боби.
- Нут.
- Квасоля.
- Сочевиця
- Соєві боби.
- Подрібнений горох.
М'ясо, птиця і риба не мають ГІ, оскільки не містять вуглеводів.
Низький глікемічний індекс – не завжди корисно
Частина продуктів з низьким індексом, наприклад цілозерновий, фрукти, овочі, боби та сочевиця – важлива частина збалансованого харчування. Але це не означає, що вся їжа з низьким індексом корисна, а продукти з високим індексом – шкідливі для здоров'я. Наприклад, кавун і пастернак – продукти з високим індексом, тоді як шоколадний торт має нижчий.
Крім того, якщо приготувати страву з додаванням жирів і білків, це уповільнює засвоєння вуглеводів і знижує їх глікемічний індекс. Наприклад, у чіпсів нижчий індекс, ніж у картоплі, яку приготували без жиру. Але чіпси містять його у великій кількості і їх краще їсти помірно. Якщо їсти тільки продукти з низьким індексом, раціон може бути незбалансованим і містити багато жирів.
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