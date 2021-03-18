Що таке грайливість та чому вона дуже корисна в стосунках

Джерело:Personality Psychology Compass
Психолог з Німеччини і США з'ясували, як грайливість допомагає у стосунках. Виявилось, що ця риса викликає в людей позитивні емоції та асоціюється з сексуальністю.
Вчені проаналізували відомі роботи на схожу тему від 1960 років. Вони дослідили, що малося на увазі під грайливістю в різний час і як вона впливає на стосунки між людьми.
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Результати показали, що останні декілька десятків років грайливою вважають спонтанну людину з почуттям гумору. У дослідженнях після 2010 років до цього додалися творчість, захопленість і багата уява.
Вчені проаналізували дані ранніх досліджень та прийшли до висновку, що грайливість змушує партнерів переживати позитивні емоції й може бути пов'язана з біологічними процесами, такими як активація гормонів і мозкових ланцюгів.
Також вона впливає на те, як люди взаємодіють один з одним: до прикладу, допомагає впоратися з напруженістю і стресом під час спілкування.
Окрім того, вчені з'ясували, чому грайливість важлива в довгих стосунках. Виявилося, вона пов'язана з рівнем довіри в парі й допомагає впоратися з рутиною (навіть в сексуальному плані).
Огляд літератури й дослідження з нашої лабораторії показують, що грайливість сприяє любовному життю більшості людей. Грайлива поведінка, наприклад сюрпризи партнеру, переказ і відтворення спільного досвіду або формування нового в парі часто допомагає побудувати щасливі й довгі відносини,
– підсумував автор роботи Кей Брауер.
Автори додали, що для більш докладного аналізу потрібні нові емпіричні дані й звіти звичайних людей. Також важливо з'ясувати й те, які негативні емоції може викликати грайливість і до яких наслідків вона може призвести.