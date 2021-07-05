Що таке КТ: коли призначать та як підготуватися

Комп'ютерна томографія (КТ) – метод обстеження, при якому за допомогою рентгенівських променів і комп'ютера створюються точні зображення внутрішніх органів, кровоносних судин і кісток.

Томограф – це великий апарат у формі кільця. Під час обстеження пацієнт лежить на столі, який заїжджає всередину томографа. Поки рухається стіл, навколо тіла обертається рентгенівська трубка. Рентгенівські промені проходять через м'які тканини й відображають щільні структури. Комп'ютер обробляє знімки, і в результаті отримують точні тривимірні пошарові зображення.

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Під час сканування потрібно лежати нерухомо і спокійно дихати, щоб знімки не вийшли розмитими. Іноді для посилення контрасту між різними тканинами та органами використовують контрастну речовину. Її пропонують випити, вводять в кровоносну судину або в пряму кишку у вигляді клізми.

Коли призначають КТ

Лікар призначає комп'ютерну томографію, щоб:

діагностувати переломи кісток;

точно визначити, де знаходиться пухлина або тромб;

знайти рак, хвороби серця, метастази в легенях і новоутворення в печінці;

контролювати лікування раку;

підтвердити внутрішня кровотеча.

Комп'ютерну томографію не проводять вагітним і годуючим жінкам через негативний вплив опромінення на дитину.

Як підготуватися до обстеження

Швидше за все, вас попросять зняти одяг і все металеві предмети з тієї частини тіла, яку обстежують. Перед проведенням КТ лікар може попросити утриматися від їжі за кілька годин до зустрічі, щоб отримати чіткі зображення.

Які ризики в обстеження

КТ – швидке, безболісне і в цілому безпечне сканування. Під час КТ ви ненадовго піддаєтеся впливу іонізуючого випромінювання (це вид радіації).

Дози радіації досить низькі, тому вони не приносять довгострокового шкоди здоров'ю. Звичайно, проводити обстеження просто так або на всякий випадок не варто. Але відмовитися від процедури, коли вона дійсно потрібна, буде небезпечніше, ніж ефект від низьких доз радіації.

Якщо ви вагітні, розкажіть про це лікареві. Можливо, він призначить інше обстеження на кшталт УЗД або МРТ. При проведенні КТ з контрастною речовиною може виникнути алергічна реакція у вигляді висипу і свербіння. У рідкісних випадках розвиваються побічні ефекти, небезпечні для життя. Повідомте лікаря, якщо у вас раніше була реакція на контрастну речовину.