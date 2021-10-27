Що таке мікроінсульт: чому виникає, як розпізнати та уникнути

По кровоносних судин у мозок надходить кисень. Якщо згусток крові або бульбашка повітря заблокує один з великих судин, кровопостачання мозку порушиться і до органу надійде недостатньо кисню. У цей момент відбудеться мікроінсульт.

Те, що ми звикли називати мікроінсультом, має іншу медичну назву – транзиторна ішемічна атака, скорочено ТІА. Вона триває лише близько десяти хвилин і не має серйозних наслідків для організму.

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Чому виникає мікроінсульт

В межах 24 години кровопостачання ураженої ділянки мозку відновлюється, клітини повертаються до повноцінної роботи. Стан людини повністю нормалізується протягом доби. ТІА може виникати кілька разів за життя.

Мікроінсульт може бути провісником гострішого порушення – інсульту, при якому клітини мозку незворотно вмирають. Ризик досить великий: приблизно третина людей, які пережили ТІА, можуть зіткнутися з інсультом у майбутньому, причому в половині випадків це трапиться протягом року.

Як зрозуміти, що це мікроінсульт

Обличчя німіє, часто лише з одного боку. Людина, яка переживає ТІА, не може посміхнутися, куточок її рота буде неприродно опущений. Обличчя може виглядати перекошеним.

Може не працювати рука чи нога. Через різку слабкість людина не може ними рухати, іноді настає тимчасовий параліч кінцівок.

Мова стає нерозбірливою чи зникає взагалі. Слабшають когнітивні здібності – людина може не розуміти, що їй говорять.

Пропадає координація у просторі, людина може хитатися чи впасти. У неї паморочиться голова, каламутніє або тимчасово зникає зір, двоїться в очах.

Якщо ви спостерігаєте ці симптоми у когось із близьких або у незнайомої людини на вулиці, обов'язково зателефонуйте у швидку.

Фактори ризику

Генетична схильність. Ризик ТІА може бути вищим, якщо це траплялося з кимось із членів сім'ї.

Стать. У чоловіків ризик ТІА трохи вищий, ніж у жінок. Але у жінок він збільшується із віком.

Вік. Імовірність мікроінсульту зростає у людей віком понад 55 років.

Високий кров'яний тиск (гіпертонія). При стабільних показниках від 140/90 мм ртутного стовпа підвищується ймовірність мікроінсульту, так і інсульту.

Високий рівень холестерину.

Куріння. Звужує артерії, підвищує можливість утворення тромбів.

Діабет.

Ожиріння.

Як знизити ризики