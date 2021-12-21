З чого складається мумійо

Складається мумійо з гуминів – продуктів розкладання органічних речовин. Головні з них – це фульвокислоти: вони легко розчиняються у воді, швидко всмоктуються у шлунку людини, і саме їм приписують цілющі властивості.

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Бридота! Найнасиченіше мумійо, яка нібито містить 10 – 30% "корисних" речовин, утворюється зі скам'янілих екскрементів кажанів.

Як застосовують мумійо

Мумійо пропонують розчиняти у воді або в чаї, а потім пити, але іноді використовують у вигляді мазей, кремів та масок. А в Індії та Непалі муміє їдять, запиваючи молоком.

Муміє використовують у народній та альтернативній медицині. З його допомогою намагаються лікувати астму, хвороби шлунково-кишкового тракту, захворювання шкіри та переломи.

Нема доказів ефективності

Деякі експерти вважають, що фульвокислоти з мумійо можуть покращувати травлення. Є дослідження низької якості, яке частково доводить, що муміє може мати антиоксидантні та антидіабетичні властивості, стимулювати роботу мозку, працювати як імуномодулятор, анальгетик та протизапальне.

Важливо! Але клінічних випробувань мумійо не було, тому підтверджень його користі та ефективності немає. Через це можна стверджувати, що воно нічого не лікує.

В аптеках мумійо продають як БАД – як ліки воно не зареєстровані. Для придбання не потрібен рецепт чи навіть рекомендація лікаря. Але ми рекомендуємо витратити гроші на щось корисніше, ніж скам'янілі фекалії кажанів. До того ж вони можуть викликати алергію, про яку ви навіть не здогадувались, бо навряд контактували з такими екзотичними речовинами.