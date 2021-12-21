З чого складається мумійо
Складається мумійо з гуминів – продуктів розкладання органічних речовин. Головні з них – це фульвокислоти: вони легко розчиняються у воді, швидко всмоктуються у шлунку людини, і саме їм приписують цілющі властивості.
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Як застосовують мумійо
Мумійо пропонують розчиняти у воді або в чаї, а потім пити, але іноді використовують у вигляді мазей, кремів та масок. А в Індії та Непалі муміє їдять, запиваючи молоком.
Муміє використовують у народній та альтернативній медицині. З його допомогою намагаються лікувати астму, хвороби шлунково-кишкового тракту, захворювання шкіри та переломи.
Нема доказів ефективності
Деякі експерти вважають, що фульвокислоти з мумійо можуть покращувати травлення. Є дослідження низької якості, яке частково доводить, що муміє може мати антиоксидантні та антидіабетичні властивості, стимулювати роботу мозку, працювати як імуномодулятор, анальгетик та протизапальне.
В аптеках мумійо продають як БАД – як ліки воно не зареєстровані. Для придбання не потрібен рецепт чи навіть рекомендація лікаря. Але ми рекомендуємо витратити гроші на щось корисніше, ніж скам'янілі фекалії кажанів. До того ж вони можуть викликати алергію, про яку ви навіть не здогадувались, бо навряд контактували з такими екзотичними речовинами.