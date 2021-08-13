Симптоми остеоартрозу

Остеоартроз – це хронічне захворювання суглобів, при якому відбувається деформація і стирання суглобового хряща, тобто, по суті, механічне пошкодження суглоба в результаті вікових змін або травм.

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Основні симптоми хвороби – біль і скутість в суглобах, проблеми з рухливістю суглоба, іноді спостерігаються припухлість і відчуття скреготу при русі. Остеоартроз може вражати практично будь-який суглоб, але частіше з'являється в колінах, стегнах і дрібних суглобах рук.

Це хронічне захворювання, але з часом воно не обов'язково загострюється, а іноді симптоми навіть можуть стати менш вираженими.

Як полегшити симптоми остеоартрозу

робити регулярні вправи з малим навантаженням. Вони можуть підвищити витривалість, зміцнити м'язи навколо суглоба і зробити його більш стабільним. Можна гуляти, кататися на велосипеді або займатися водною аеробікою;

схуднути. Надмірна вага збільшує навантаження на суглоби, наприклад на коліна і стегна. Навіть невелика втрата ваги може трохи знизити тиск і зменшити біль;

використовувати спеціальні устілки у взуття або інші пристосування, які допомагають зменшити біль, коли людина стоїть або ходить. Ці пристрої підтримують суглоб і знімають з нього тиск;

використовувати допоміжні пристрої, які також допомагають знизити навантаження на суглоби. Так, тростина знімає вагу з коліна або стегна при ходьбі.

Лікування остеоартрозу

Якщо симптоми серйозні, можуть знадобитися додаткові методи лікування, наприклад знеболюючі та структурований план вправ з фізіотерапевтом, – вони потрібні, щоб зміцнити м'язи навколо суглоба, підвищити гнучкість і зменшити біль.

Якщо консервативні методи лікування не допомагають, хірург вводить в суглоб кортикостероїдні препарати або гіалуронову кислоту. Така операція здатна полегшити симптоми, але немає гарантії, що позбавить від них назавжди.

Заміну суглоба, або артропластику, найчастіше виконують на тазостегнових і колінних суглобах. Штучні суглоби можуть зношуватися або розхитуватися, і в кінцевому підсумку їх потрібно буде замінити.