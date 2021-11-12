Ожиріння – хронічне захворювання, а не косметична проблема: чому виникає та як лікується

650 мільйонів людей – стільки дорослих у всьому світі живуть з ожирінням. Ще у 1997 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) офіційно визнала ожиріння глобальною епідемією.

Про цю проблему Здоров'ю 24 розповів Владислав Мороз, сертифікований спеціаліст з ожиріння, генеральний директор "Ново Нордіск Україна", лікар акушер-гінеколог (2000 – 2004).

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Ожиріння – хронічне захворювання, яке потребує лікування

Американська асоціація лікарів офіційно підтвердила, що ожиріння – це захворювання у 2013 році. Після це зробили й інші міжнародні асоціації та організації: Світова федерація ожиріння (2017), Європейська асоціація вивчення ожиріння (2019), Королівська колегія лікарів (2019) тощо.

Попри це, багато людей у всьому світі все ще сприймають ожиріння як особисту проблему людини та вважають захворювання наслідком лише неправильного способу життя. Переконані, що це те, чого варто соромитись.

Ожиріння у частини населення асоціюється із лінню, неправильним способом життя, переїданнями та фаст-фудом. В той час, лікарі та вчені заявляють, що ожиріння – це хронічне захворювання, яке потрібно лікувати. Часто люди із надмірною масою тіла не можуть впоратись із проблемою самостійно та потребують допомоги лікарів.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), ожиріння – це аномальне або надмірне накопичення жиру, яке може мати негативний вплив на здоров’я. Це не косметична, а медична проблема, яка збільшує ризик різних захворювань та проблем зі здоров'ям: хвороби серця, діабет, високий артеріальний тиск та деякі види онкології.

Чому люди хворіють на ожиріння

Основною причиною, чому люди з ожирінням набирають надмірну вагу, є порушення так званого енергетичного балансу. Коли кількість споживаних калорій з їжею перевищує потреби організму – утворюється профіцит калорій, які згодом перетворюються у зайву вагу. Однак, потрібно зауважити, що порушення цього балансу є наслідком, а не причиною ожиріння.

Їжа безумовно є частиною цього енергетичного рівняння, але, як вважають науковці, що першопричини епідемії ожиріння більше пов'язані з тим, ЩО ми їмо, а не з тим, СКІЛЬКИ ми їмо.

Впливати на розвиток ожиріння може не лише неякісне харчування, але і генетика, психологічний стан, оточення та їхні звички, гіподинамія (малорухливий спосіб життя), тривале сидіння, порушення та недостаток сну, а також прийом медикаментів, які мають побічну дію у вигляді набору ваги.

В результаті виникає порушення нормального функціонування організму та енергетичного балансу. Посилюється голод – людина більше їсть, а метаболізм пригальмовується. Своєю чергою це призводить до збільшення ваги тіла через збільшення жирової тканини. Тож, переїдання не викликає ожиріння, ожиріння викликає переїдання.

Як діагностують ожиріння

Для попереднього діагнозу достатньо провести вимірювання індексу маси тіла (ІМТ) та вимірювання окружності талії. Провести розрахунки можна самостійно, однак остаточний діагноз має підтвердити лікар після низки обстежень та аналізів.

Індекс маси тіла – це показник, який розраховується за простою формулою: кг/м2. Вагу людини потрібно поділити на зріст у метрах у квадраті. Наприклад, для людини ростом 175 сантиметрів та вагою 70 кілограмів формула виглядатиме так: 70 ÷ (1,75 х 1,75).

В результаті ми отримуємо двозначне число. Залежно від результату, ми можемо говорити про:

менш як 18 – недостатня вага;

від 18 до 24,9 – нормальна вага;

від 25 до 29,9 – надмірна вага;

від 30 до 34,9 – І ступінь ожиріння;

від 35 до 39,9 – II ступінь ожиріння;

вище 40 – III ступінь ожиріння.

Окружність талії також важливий показник. Якщо розмір талії перевищує 80 см у жінок та 94 см у чоловіків – це свідчить про зайву вагу та підвищений ризик для здоров’я. Якщо ж окружність талії сягає понад 88 см у жінок та 102 см у чоловіків – це вказує на ожиріння.

Як ожиріння впливає на життя

Кількість людей з ожирінням у світі перевищує кількість людей із недостатньою масою тіла. Відтак ожиріння частіше призводить до передчасної смерті, інвалідизації та супутніх хронічних захворювань.

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650 мільйонів дорослих людей у світі живуть з ожирінням, а понад 1,9 мільярда мають зайву вагу. За даними ВООЗ, понад 340 мільйонів дітей та підлітків у віці 5 – 19 років мали надлишкову вагу або ожиріння. Серед дітей до 5 років ожиріння або зайву вагу мають 39 мільйонів дітей.

В Україні з ожирінням живе кожен четвертий, а 59% – мають зайву вагу. Згідно із дослідженням STEPS, в Україні у 2019 році лише дві п’ятих (39,6%) населення в Україні мали нормальну вагу.

Ожиріння суттєво впливає на тривалість та якість життя. Майже 80% людей при нормальному ІМТ у віці 35 років доживають до 70 років. Чим більший індекс маси тіла, тим менший цей відсоток. При ІМТ 30 – 35, середня тривалість життя зменшується на 2 – 4 роки, а при ІМТ 40 – 45 – на 8 – 10 років. Такий же вплив на тривалість життя має тютюнопаління.

Ожиріння пов’язане з понад 200 іншими захворюваннями, що розвиваються як ускладнення. Люди, які страждають на ожиріння, мають більший ризик серцево-судинних захворювань, як от гіпертонія, ішемічна хвороба серця, інсульт. При ожирінні збільшується ризики виникнення цукрового діабету 2 типу, захворювання жовчного міхура, остеоартриту, 12 видів онкології та проблем із легенями.

Ожиріння також призводить до психічних розладів, як депресія чи тривожний розлад. Ожиріння впливає на якість життя, працездатність та може призводити до інвалідності. Це все створює навантаження на систему охорони здоров’я і має значний економічний вплив.

З кожним роком зростають витрати на профілактику, діагностику та лікування ожиріння. За прогнозами, до 2025 року витрати на лікування ожиріння можуть сягати 1,2 трильйона доларів у світі.

Чи можна вилікувати ожиріння

Ожиріння – це складне хронічне захворювання, при якому можна досягти ремісії. "Просто менше їсти" не допомагає у розв'язанні проблеми. Хоча, безумовно, харчування дуже важливе.

Результатом лікування ожиріння – це покращення здоров’я в цілому та нівелювання негативного впливу ожиріння та надлишкової ваги на здоров’я людини. Часто навіть при зниженні маси тіла на 5 – 10% можна досягти суттєвого покращення здоров’я

Найчастіше, пацієнт із таким захворюванням потребує комплексної допомоги кількох лікарів. Методи лікування залежать від типу ожиріння, супутніх захворювань та віку. Однак вони усі поділяються на кілька видів:

Зміна способу життя та харчування. Збалансоване харчування, якісна та здорова їжа, відмова від певних видів продуктів, нормалізація сну та режиму дня.

Збалансоване харчування, якісна та здорова їжа, відмова від певних видів продуктів, нормалізація сну та режиму дня. Фізична активність. Це важлива частина лікування ожиріння. Ходьба, інші аеробні вправи допомагають підвищити рівень активності та спалювати калорії.

Це важлива частина лікування ожиріння. Ходьба, інші аеробні вправи допомагають підвищити рівень активності та спалювати калорії. Ліки для схуднення. Сучасна медицина та наука з кожним роком винаходить нові інноваційні методи лікування ожиріння. Наприклад, інноваційні препарати, що дозволяють відчувати ситість раніше. Водночас кожен лікарський препарат працює ефективніше у поєднанні зі зміною способу життя та харчових звичок.

Сучасна медицина та наука з кожним роком винаходить нові інноваційні методи лікування ожиріння. Наприклад, інноваційні препарати, що дозволяють відчувати ситість раніше. Водночас кожен лікарський препарат працює ефективніше у поєднанні зі зміною способу життя та харчових звичок. Хірургічні та ендоскопічні втручання. Наприклад, відома баріатрична операція – хірургічне зменшення об’єму шлунку.

Що можна зробити

За останні 45 років поширеність ожиріння у світі зросла втричі й цей показник продовжує рости. Суспільство має розуміти, що ожиріння – це не косметична проблема, а серйозне захворювання. Воно має доведений вплив на весь організм та якість життя людини: негативні наслідки надмірної ваги для здоров’я людини важко переоцінити.

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Не менш важливо боротись зі стигмою та дискримінацією людей з ожирінням. Набір зайвої ваги – це наслідок захворювання, а не її причина. Розуміння масштабу проблеми цього захворювання дозволить людям швидше звертатись за допомогою та починати терапію.

На державному рівні ожиріння має увійти у список пріоритетних захворювань. Адже воно суттєво позначається на якості та тривалості життя, працездатності, а це впливає на економіку та систему охорони здоров’я країни.

Зупинити епідемію можемо лише комплексно та злагоджено: не допускати виникнення захворювання, вчасно діагностувати та лікувати як хронічне захворювання за допомогою сучасних методів терапії.