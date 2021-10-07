Як отримати паліативну допомогу в Україні

Щоб отримати її безкоштовно, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря за направленням. Після цього пацієнт може отримати послуги в будь-якій лікарні, яка має договір з НСЗУ.

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Паліативна допомога – це не просто знеболення, а повноцінний вид медичної допомоги, який включає спостереження за пацієнтом, турботу про його психологічний стан, правильне харчування, необхідні аналізи, обстеження та реабілітацію,

– зазначили у відомстві.

Мета цього підходу – забезпечити максимально можливу якість життя пацієнтів та їхніх близьких. Йдеться про раннє виявлення симптомів і полегшення страждань, адекватні лікувальні заходи, моральну підтримку. Пацієнт може отримати паліативні послуги в лікарні або викликати мобільну бригаду.

Які послуги надає паліативна допомога

У пакет безкоштовних стаціонарних послуг входить:

лікування больового синдрому;

розміщення в одно- або двомісних палатах;

цілодобовий нагляд;

необхідні лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі, копрограма, бактеріологічні та інші дослідження;

інструментальні дослідження: електрокардіографія, узд, рентгенологія та інші за потреби;

знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

киснева терапія та респіраторна підтримка;

харчування, зокрема лікувальне;

колісні крісла, ходунки, палиці, милиці;

фізична терапія, медична реабілітація, психологічна та психічна адаптація.

Паліативні мобільні бригади надають майже ті ж послуги вдома у пацієнта, крім тих, для яких потрібна безпосередня присутність у лікарні.

У 2021 році 733 медичні заклади підписали з Національною службою здоров’я України договори про надання паліативної допомоги. Зокрема 606 закладів надають таку допомогу стаціонарно, ще 486 – мають мобільні бригади, які виїжджають до пацієнтів додому.

Загалом протягом 2020 та 2021 років НСЗУ виділила на паліативні пакети понад 1,5 мільярдів гривень.