Що таке постбіотики, яка їхня користь та де їх взяти

У кишечнику живуть трильйони мікроорганізмів, які формують мікробіом. Правильний склад мікробіому забезпечує здоров'я організму, насамперед ефективну роботу імунної системи.

Як і всім живим істотам, вашим хорошим бактеріям потрібне відповідне середовище, щоб вижити та розмножуватись. Таке середовище залежить від трьох факторів і балансу між ними: пробіотиками, пребіотиками та постбіотиками.

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Що таке постбіотики

Пребіотики – їжа для бактерій, які живуть у кишечнику. Вони їдять в основному рослинну клітковину, тому що вуглеводи з неї не розщеплюються у шлунку та доходять до кишечника. Основне джерело клітковини – фрукти та овочі.

Пробіотики – самі бактерії, які можна додати до тих, що живуть у кишечнику. Так добрих бактерій там стає більше. Найпоширеніший пробіотик – це лактобактерії, які можна отримувати із кисломолочних продуктів.

Постбіотики – те, що добрі бактерії залишають після того, як поїли. Це різні речовини, у тому числі ферменти, полісахариди, вітаміни та амінокислоти, коротколанцюгові жирні кислоти. Також до постбіотиків відносять частини мікроорганізмів, наприклад клітинні стінки та інактивовані клітини. Щоб називатися постбіотиками, ці речовини мають приносити користь здоров'ю.

Користь постбіотиків

Дослідження постбіотиків показують, що вони мають приносити користь.

вирівнювати баланс бактерій у мікробіомі людини;

допомагати епітелію кишківника захищати організм від патогенних бактерій;

взаємодіяти з імунними клітинами та регулювати аутоімунні та алергічні реакції;

регулювати метаболізм, наприклад впливати на секрецію інсуліну та інсулінорезистентність;

впливати на поведінку, наприклад, регулювати апетит.

Це означає, що постбіотики можуть допомагати при алергії, захворюваннях шлунково-кишкового тракту та метаболічних розладах. Але все це поки що працює тільки у пробірці або в дослідженнях на тваринах.

Дослідження постбіотиків на людях поки що обмежені, і більшість із них не дає однозначних результатів.

В яких продуктах є постбіотики

Якщо хочеться перевірити ефект постбіотиків на собі, необов'язково запасатись БАДами – можна просто поїсти квашеної капусти. За сквашування та бродіння продуктів відповідають бактерії, і в таких продуктах також утворюються метаболіти цих бактерій – постбіотики.

Ферментовані продукти вважаються корисними для здоров'я, зокрема, вони можуть зменшувати симптоми алергії. Вчені припускають, що це через імуномодулюючі властивості постбіотиків, але це ще потрібно довести.

Ось кілька прикладів ферментованих продуктів із високим вмістом постбіотиків: