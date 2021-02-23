Що таке прееклампсія: як її уникнути та пережити

Прееклампсія – це ускладнення вагітності, коли у здорової жінки підвищується тиск і порушується робота нирок і печінки.

Діагностика прееклампсії

Її визначають за двома ознаками: високому тиску (гіпертонія) і наявності білка в сечі (протеїнурія). При цьому прееклампсія можлива, навіть якщо білка в сечі немає.

Також на тему: Мішень нового штаму коронавірусу – серце, – кардіолог

Іноді можуть з'явитися додаткові симптоми:

набряк стоп, щиколоток, обличчя і рук, викликаний затримкою рідини;

сильні головні болі;

проблеми з зором;

біль трохи нижче ребер.

Самі по собі ці симптоми ще нічого не значать. Найефективнішим методом виявлення ризику прееклампсії вважається скринінг Фонду медицини плода. Він виявляє 90% прееклампсій – це набагато точніше, ніж орієнтування лише на симптоми матері. Але поки його не використовують в державних жіночих консультаціях в Україні.

У прееклампсії є дві форми: легка і важка. Легка прееклампсія зустрічається у 6% вагітних жінок, зазвичай у другій половині вагітності. Важкою вважається прееклампсія, коли тиск у вагітної жінки вище 160/110 мм рт. ст., рівень печінкових ферментів збільшується вдвічі, а нирки частково перестають функціонувати. На важку прееклампсію припадає приблизно чверть всіх випадків.

Чому виникає прееклампсія

Точна причина прееклампсії не зовсім зрозуміла. Вважається, що вона починається в плаценті – органі, який живить плід протягом всієї вагітності. Щоб підтримувати ріст дитини, плаценті потрібен великий і постійний приплив крові від матері. Але при прееклампсії плацента отримує недостатньо крові. Ймовірно, тому, що вона не сформувалася, як потрібно, в першому триместрі.

На це могли вплинути гени або імунна система матері. Ризик прееклампсії вище у жінок з діабетом, захворюванням нирок і високим тиском, у жінок з ожирінням, старше 40 років і при багатоплідній вагітності.

Як уникнути прееклампсії

Вчені продовжують вивчати способи запобігання прееклампсії, але досі немає жодних чітких рекомендацій.

Що може допомогти:

аспірин в низьких дозах (81 міліграм в добу), починаючи з 12-го тижня вагітності. Він значно знижує частоту прееклампсії та вважається безпечним;

добавки кальцію. Але вони працюють тільки при яскраво вираженому дефіциті кальцію. Щоб заробити його–- потрібно зовсім погано харчуватися. Але іноді таке трапляється.

Що точно не допоможе:

зміна способу життя;

обмеження калорій;

зменшення кількості солі в раціоні;

вживання часнику, риб'ячого жиру;

збільшення в раціоні вітамінів С, Е і D.

Але це не привід не міняти спосіб життя на більш здоровий і знизити в раціоні кількість калорій і солі.