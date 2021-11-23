COVID-19 викликає респіраторні симптоми: нежить, головний біль, кашель, лихоманку та слабкість. У важких випадках розвивається пневмонія, коли у крові падає рівень кисню, але на початку хвороби симптомів може не бути.

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Для чого застосовують пульсоксиметр

Пульсоксиметр допомагає на ранній стадії визначити проблеми, перш ніж людина помітить зміни з боку дихання. Прилад легкодоступний: його можна легко купити навіть в інтернет-магазині. Через простоту, користь і доступність, в часи пандемії він став дуже популярним.

Що таке сатурація

Показник пульсоксиметра SpO2 – сатурація – відображає відсотковий вміст у крові гемоглобіну, який насичений киснем. Якщо у крові недостатньо кисню, його показник знижується. Нормою вважається рівень щонайменше 95%. Але у деяких пацієнтів із хронічними хворобами легень або апное уві сні нормальний рівень близько 90%.

Як користуватись пульсоксиметром

Пульсоксиметром легко користуватися: датчик надягають на палець, і пристрій показує рівень кисню і пульс. Для отримання точних результатів під час використання пульсоксиметра потрібно: