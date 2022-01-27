Ротавірусною інфекцією можна заразитися, коли частинки ротавірусу потрапляють у рот. Люди, що захворіли, виділяють вірус разом з калом, і якщо людина погано миє руки після туалету, то вірус з рук потрапляє на навколишні поверхні і може заразити інших людей.

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Як можна заразитися ротавірусом

засунути до рота немиті руки після туалету;

торкнутися забруднених предметів або поверхонь, а потім покласти пальці в рот;

з'їсти заражену їжу, яку готувала людина із ротавірусною інфекцією.

Зазвичай людина найбільш заразна у період появи симптомів і ще три дні після одужання. Але вона також може заразити інших перед тим, як з'являться симптоми.

Ротавірусна інфекція викликає гастроентерит, його симптоми включають блювання, діарею та пропасницю. Тяжка діарея може призвести до зневоднення організму, і це особливо небезпечно для маленьких дітей. У здорових дорослих ротавірусна інфекція зазвичай викликає легкі симптоми, але у літніх людей з ослабленою імунною системою хвороба може протікати важко.

Як не підхопити ротавірус

ретельно мити руки. Ротавірус може зберігатися на руках кілька годин, а на сухих твердих поверхнях – кілька днів. Потрібно приділяти особливу увагу миття рук під час зміни підгузників або прибирання туалетів;

зробити так, щоб діти або літні родичі не контактували з хворим на ротавірус – навіть якщо у нього є лише легкі симптоми хвороби;

якщо хворі ви – потрібно залишатися вдома, не ходити до школи або на роботу, де є ризик заразити оточуючих.

Ротавірус легко поширюється серед дітей, тому якщо в регіоні часто бувають спалахи захворювання, лікарі рекомендують проводити вакцинацію проти ротавірусної інфекції.