Чому виникає розацеа
Найчастіше стан зустрічається у білих людей, жінок та людей середнього віку. Невідомо точно, чому виникає розацеа, але вона може бути спричинена надмірно активною імунною системою, спадковістю, факторами навколишнього середовища або їхнім поєднанням.
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Розацеа не пов'язана з поганою гігієною та не заразна. Є тригери, через які стан може погіршуватися:
- алкоголь;
- гостра їжа;
- сир;
- кофеїн;
- гарячі напої;
- аеробні вправи, наприклад, біг.
Симптоми розацеа
- почервоніння обличчя;
- видимі судини – дрібні кровоносні судини на носі та щоках, які збільшуються і стають помітними;
- прищі – у багатьох людей з'являються прищі на обличчі, які нагадують акне. Вони іноді бувають з гноєм;
- відчуття печіння на обличчі;
- проблеми з очима – сухість, подразнення, опухання очей та повік;
- потовщення шкіри носа.
Лікування розацеа
Ліки проти розацеа немає. Лікування полягає у полегшенні симптомів.
- препарати місцевої дії, що зменшують почервоніння, – крем або гель, які потрібно наносити на уражені ділянки шкіри. Бримонідин та оксиметазолін зменшують почервоніння, звужуючи кровоносні судини. Вплив на кровоносні судини є тимчасовим, тому для підтримки ефекту необхідно регулярно застосовувати препарати;
- антибіотики – наприклад, доксициклін при помірній або тяжкій формі розацеа з прищами;
- препарати від прищів – це пероральні препарати проти акне, які допомагають і при розацеа. Якщо у людини важка форма розацеа, за якої не допомагають інші методи лікування, лікар може призначати ізотретиноїн.
Іноді на лікування використовують лазерну терапію, вона допомагає зробити судини менш видимими.