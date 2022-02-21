Що таке розацеа: чому виникає та як лікувати

Розацеа – це стан, через який обличчя червоніє і на ньому стають видні кровоносні судини. Можуть з'являтися невеликі наповнені гноєм горбики.

Чому виникає розацеа

Найчастіше стан зустрічається у білих людей, жінок та людей середнього віку. Невідомо точно, чому виникає розацеа, але вона може бути спричинена надмірно активною імунною системою, спадковістю, факторами навколишнього середовища або їхнім поєднанням.

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Розацеа не пов'язана з поганою гігієною та не заразна. Є тригери, через які стан може погіршуватися:

алкоголь;

гостра їжа;

сир;

кофеїн;

гарячі напої;

аеробні вправи, наприклад, біг.

Симптоми розацеа

почервоніння обличчя;

видимі судини – дрібні кровоносні судини на носі та щоках, які збільшуються і стають помітними;

прищі – у багатьох людей з'являються прищі на обличчі, які нагадують акне. Вони іноді бувають з гноєм;

відчуття печіння на обличчі;

проблеми з очима – сухість, подразнення, опухання очей та повік;

потовщення шкіри носа.

Лікування розацеа

Ліки проти розацеа немає. Лікування полягає у полегшенні симптомів.

препарати місцевої дії, що зменшують почервоніння, – крем або гель, які потрібно наносити на уражені ділянки шкіри. Бримонідин та оксиметазолін зменшують почервоніння, звужуючи кровоносні судини. Вплив на кровоносні судини є тимчасовим, тому для підтримки ефекту необхідно регулярно застосовувати препарати;

антибіотики – наприклад, доксициклін при помірній або тяжкій формі розацеа з прищами;

препарати від прищів – це пероральні препарати проти акне, які допомагають і при розацеа. Якщо у людини важка форма розацеа, за якої не допомагають інші методи лікування, лікар може призначати ізотретиноїн.

Іноді на лікування використовують лазерну терапію, вона допомагає зробити судини менш видимими.