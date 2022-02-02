Що таке синдром самозванця

Те, що називають синдромом самозванця, – це комплекс переживань, куди входять емоційні стани, думки, ставлення себе. Через те, що людина одночасно відчуває багато всього, психологи використовують термін "синдром". Застосовують його не в медичному сенсі, а щоб передати складний склад переживань.

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Синдром самозванця не є захворюванням — у Міжнародній класифікацій хвороб його немає.

Коли люди кажуть, що у них синдром самозванця, вони можуть переживати певні ситуації. Наприклад, людина спокійно виконує на роботі звичні завдання та починає переживати, коли отримує нове завдання, пов'язане з більшою відповідальністю.

Переживання зазвичай з'являються у певні моменти: під час іспитів, спортивних змагань, нового проєкту на роботі, публічного виступу. Для кожної людини є своя ситуація, в якій вона починає відчувати невпевненість у собі, страх не виправдати очікування, тривогу через відповідальність.

Симптоми синдрому самозванця

Люди описують свій стан приблизно так:

Я почуваюся не на своєму місці, Мені здається, що я всіх обдурив, і скоро всі побачать, що я недостойний цієї посади або Мені страшно братися за цю справу, бо інший впорається краще мене.

Людям зручно називати специфічні переживання певними словами. І в цьому сенсі термін "синдром самозванця" навіть корисний: людина з її допомогою краще розуміє, що відбувається, дізнається про свої переживання за описами інших і може позначити проблему, щоб про неї говорити.

Психологічні причини симптому самозванця

З погляду психології, за псевдодіагнозом "синдром самозванця" стоять глибші переживання. Люди, коли говорять про синдром самозванця, відчувають: