Що таке "сміттєва ДНК"

"Сміттєву" ДНК називають так через те, що цю частину геному не кодують білки, тобто вона є начебто марною. Досі функції "сміттєвої" ДНК не були визначені і тільки окремі дослідження в цій області поступово наводять нові аргументи про важливу ​​роль цієї частини геному для людини.

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Деталі дослідження

Команда з Університету штату Вашингтон вивчала природу раку і старіння людини і неочікувано знайшла відповідь у "сміттєвій" ДНК.

Вчені встановили, що в "сміттєвій" ДНК – області під назвою VNTR2-1, знаходиться ключ для підвищення активності гену теломерази, який запобігає старінню в певних типах клітин, включаючи репродуктивні і ракові.

Команда вчених аналізувала активність цього гена останні 20 років. Розуміння того, як ген теломерази регулюється і активується, а також який його вплив тільки на певні типи клітин може відігравати критичну роль в процесі старіння і розвитку раку.

Що виявили вчені

Експерименти на культурах клітин раку людини і моделях мишей показали, що відсутність VNTR2-1 призводить до вкорочення теломерів і припинення росту пухлин.

Наші результати свідчать про те, що послідовність VNTR2-1 вносить свій внесок в генетичну різноманітність під час старіння та розвиток раку,

– зазначили дослідники.

Гени раку не пояснюють всіх причин розвитку пухлини. Тепер вчені отримали більше доказів, того, що це "сміттєва" ДНК не є марною, а потребує подальшого вивчення та глибокого розуміння механізмів її дії.