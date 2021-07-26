Що таке "сміттєва ДНК"
"Сміттєву" ДНК називають так через те, що цю частину геному не кодують білки, тобто вона є начебто марною. Досі функції "сміттєвої" ДНК не були визначені і тільки окремі дослідження в цій області поступово наводять нові аргументи про важливу роль цієї частини геному для людини.
До теми Тільки 7% геному сучасної людини унікальні
Деталі дослідження
Команда з Університету штату Вашингтон вивчала природу раку і старіння людини і неочікувано знайшла відповідь у "сміттєвій" ДНК.
Вчені встановили, що в "сміттєвій" ДНК – області під назвою VNTR2-1, знаходиться ключ для підвищення активності гену теломерази, який запобігає старінню в певних типах клітин, включаючи репродуктивні і ракові.
Що виявили вчені
Експерименти на культурах клітин раку людини і моделях мишей показали, що відсутність VNTR2-1 призводить до вкорочення теломерів і припинення росту пухлин.
Наші результати свідчать про те, що послідовність VNTR2-1 вносить свій внесок в генетичну різноманітність під час старіння та розвиток раку,
– зазначили дослідники.
Гени раку не пояснюють всіх причин розвитку пухлини. Тепер вчені отримали більше доказів, того, що це "сміттєва" ДНК не є марною, а потребує подальшого вивчення та глибокого розуміння механізмів її дії.