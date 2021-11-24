Циркадні ритми – це фізичні та поведінкові зміни, як залежать від 24-годинного циклу. Їх вивчає хронобіологія – наука про циклічні біологічні процеси.

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Як працюють циркадні ритми

Циркадні ритми регулюються внутрішнім біологічним годинником – системою з кількох ланок. Головну роль в цьому має – супрахіазматичне ядро, яке розташоване в гіпоталамусі в мозку. Це скупчення з 20 000 нейронів, яких по зоровим нервам надходять сигнали від сітківки очі у тому, що у неї потрапляє світло.

У відповідь на імпульс від зорових нервів гіпоталамус реагує двома шляхами: контролює вироблення гормонів і безпосередньо на інші органи з допомогою нервових зв'язків.

Ось як це працює вдень: на сітківку потрапляє світло, рецептори сприймають його та передають сигнал гіпоталамусу. Він гальмує вироблення мелатоніну, тому ми не хочемо спати, і за допомогою нервових зв'язків стимулює травлення. А вночі – все навпаки.

Що регулюють циркадні ритми

Крім циклу сну – неспання циклічність властива таким процесам:

температура;

піки викиду гормонів у кров;

рівень артеріального тиску;

метаболізм;

регенерація тканин;

психічний стан;

пам'ять.

Світло – не єдиний важіль зовнішнього впливу на циркадні ритми. Температура довкілля, прийоми їжі, соціальні взаємодії та фізична активність також впливають на те, як протікають циклічні процеси в тілі. Соціальне життя часом диктує правила, під які адаптуються наш внутрішній годинник, але вони не збиваються, і на зміну одній фазі циклу приходить інша.