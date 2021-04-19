Що таке усвідомлене харчування та чому усім важливо його дотримуватись

Здорове харчування - це не тільки про здорову їжу, але і про здорові харчові звички та усвідомлене харчування. Це розуміння того, як, навіщо, що, коли та скільки ви їсте.

Тобто це розуміння і відчуття їжі, а не просто приймання їжі. Це допоможе частіше вибирати здорову їжу, менше переїдати, більше розуміти, чим саме ви харчуєтеся і що вам подобається.

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Як дотримуватися усвідомленого харчування

Варто почати з походів в магазин. Потрібно стежити за тим, що і в яких кількостях ви купуєте. Може допомогти список покупок, це не дозволить купити зайвого. Ще варто скласти маршрут та спеціально проходити повз відділи зі шкідливою їжею.

Важливо оточення: де і з ким ви їсте. Якщо ваші друзі вічно звуть вас у фастфуд, то харчуватися корисно буде важко. Тому краще запрошувати друзів в місця з більш здоровою кухнею або в старих закладах знаходити відповідні здорові аналоги.

Відчуття під час їжі теж мають значення. Звертайте увагу на текстуру, аромат і смак їжі. Так можна зрозуміти, що подобається, а що ні. Це допоможе краще усвідомити, що ви їсте і коли наїлися.

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