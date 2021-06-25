Вітиліго — це патологія шкіри, причини виникнення якої до кінця не вивчені. Вважається, що причиною порушення пігментації шкіри можуть бути певні чинники, зокрема:

День вітиліго почали відзначати 25 червня, в день смерті Майкла Джексона, який страждав на таке порушення шкірної пігментації. Відомо, що на нього страждає до 1% мешканців землі незалежно від кольору шкіри.

Це варто знати! Вітиліго неможливо заразитися. Люди з цим станом не відчувають фізичного дискомфорту. Головне обмеження — посилений захист від сонця, оскільки шкіра без пігменту вразлива до сонячного проміння.

Чи можна лікувати вітиліго?

Для того, щоб відновити пігментацію шкіри використовують комплексний підхід:

прийом певних препаратів (антиоксиданти, імуномодулятори),

фототерапію, лазер та інші способи лікування.

Крім того, є спеціальні камуфляжні креми, які дозволяють замаскувати білі ділянки під звичайний колір шкіри. Важливо, що лікування і використання спеціальних кремів слід розпочинати після консультацій з лікарем.

В Instagram є хештег #vitiligopride, під яким люди публікують свої фото з вітиліго. І поступово привчають суспільство до того, що особливості шкіри – не привід ховатися. Великий внесок у сприйняття вітиліго зробила Вінні Гарлоу. Сотнями тисяч лайків користувачі Instagram голосують за красу тіла, покритого молочно-білими плямами.

Колір шкіри не повинен впливати на сприйняття людини

Людям із вітиліго непросто прийняти свій стан. Однак зараз все більше людей, які відкрито живуть з цією патологією і можуть поділитися своїм досвідом.

Висловлюйте підтримку людям з вітиліго, адже не важливо якого кольору шкіра в людини, яка живе поруч.