День вітиліго почали відзначати 25 червня, в день смерті Майкла Джексона, який страждав на таке порушення шкірної пігментації. Відомо, що на нього страждає до 1% мешканців землі незалежно від кольору шкіри.
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Вітиліго – що це?
Вітиліго — це патологія шкіри, причини виникнення якої до кінця не вивчені. Вважається, що причиною порушення пігментації шкіри можуть бути певні чинники, зокрема:
- приймання нейротропних речовин;
- порушення живлення клітин, які виробляють мелатонін;
- запальні процеси на шкірі – особливо часто повторювані;
- порушення місцевих імунних процесів шкіри у вигляді аутоімунних реакцій.
Чи можна лікувати вітиліго?
Для того, щоб відновити пігментацію шкіри використовують комплексний підхід:
- прийом певних препаратів (антиоксиданти, імуномодулятори),
- фототерапію, лазер та інші способи лікування.
Крім того, є спеціальні камуфляжні креми, які дозволяють замаскувати білі ділянки під звичайний колір шкіри. Важливо, що лікування і використання спеціальних кремів слід розпочинати після консультацій з лікарем.
В Instagram є хештег #vitiligopride, під яким люди публікують свої фото з вітиліго. І поступово привчають суспільство до того, що особливості шкіри – не привід ховатися. Великий внесок у сприйняття вітиліго зробила Вінні Гарлоу. Сотнями тисяч лайків користувачі Instagram голосують за красу тіла, покритого молочно-білими плямами.
Колір шкіри не повинен впливати на сприйняття людини
Людям із вітиліго непросто прийняти свій стан. Однак зараз все більше людей, які відкрито живуть з цією патологією і можуть поділитися своїм досвідом.
Висловлюйте підтримку людям з вітиліго, адже не важливо якого кольору шкіра в людини, яка живе поруч.